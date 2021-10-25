Российский ГИТИС открыл в YARAT лабораторию продюсеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку начала работу "Лаборатория для молодых театральных продюсеров", сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС). Проект направлен на развитие структуры театрального менеджмента и продюсерского дела в Азербайджане, повышение знаний и навыков молодежи в сфере управления театром.

Министерство культуры организовывает лабораторию с целью проведения реформ в области театрального образования и повышения кадрового потенциала.

Лаборатория проходит в Пространстве современного искусства YARAT в Баку. Своими знаниями с участниками проекта делятся педагоги ГИТИСа - Елена Симурзина, Александра Князева и Эльшан Мамедов.

Открывая мероприятие, глава департамента культурных программ YARAT Ульвия Ахундова выразила уверенность, что для всех присутствующих лаборатория станет важным и запоминающимся событием.

"В связи с карантинными мерами, вызванными пандемией, около двух лет мы не принимали на своей площадке такие масштабные театральные проекты, для нас это огромный праздник и большая честь", - отметила она, пожелав успехов участникам занятий.

По словам заведующей отделом искусств министерства культуры Азербайджана Фарах Аджаловой, проведение "Лаборатории для молодых театральных продюсеров" - важный шаг в развитии и преобразовании театральной сферы.

"Управление театром, театральный менеджмент, продюсерское дело - развитие в этих направлениях для нас имеет важное значение. Каждый участник прошел отбор. Лабораторию ведут высококвалифицированные специалисты, готовые делиться своими знаниями и опытом. Эта лаборатория станет не только центром обучение, но и приобретением опыта, обменом мнениями и установлением дружеских связей. Планируем продолжить работу лаборатории в более широком составе", - сказала она.

Наш соотечественник, педагог Эльшан Мамедов, который с 2017 года возглавляет Департамент производства и менеджмента исполнительских видов искусства в ГИТИС, подчеркнул, что проведение "Лаборатории для молодых театральных продюсеров" означает, что в Азербайджане есть желание заниматься театром и развивать его.

"Мы здесь для того, чтобы вместе искать пути развития, со мной прекрасная команда и студенты ГИТИСа. Для нас очень ответственно, что сотрудничество между министерством культуры Азербайджана и ГИТИСом начинается именно с продюсерской лаборатории. Очень надеюсь, что участники завершат обучение с позитивом и азартом", - заявил он.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров напомнил, что граждане нашей страны могут бесплатно обучаться в ГИТИСе.

"По квотам, которые проходят через Россотрудничество, ГИТИС находится в числе вузов, где граждане Азербайджана могут пройти бесплатное обучение. У желающих осталось время до первого ноября, чтобы зарегистрироваться на следующий год", - сказал Зиннуров.

Руководитель департамента по связям с общественностью Пространства современного искусства YARAT Хокума Керимова рассказала об образовательных и творческих проектах, реализуемых YARAT.

"Наряду с организацией выставок современного искусства, реализацией творческих проектов, YARAT также активно работает в направлении образовательных программ. Мы проводим в Азербайджане Международный театральный фестиваль M.A.P. В его рамках в Баку приезжают известные театральные коллективы из разных стран мира. В ходе фестиваля мы не только наблюдаем за показом спектаклей, но и проводим мастер-классы, реализуем обучающие и просветительские проекты. Также под руководством Ульвии Ахундовой в YARAT действует театральная группа, для нас это очень интересный опыт", - сказала Керимова.

Среди участников лаборатории известные представители отечественной театральной сферы. Один из них - заслуженный артист Азербайджана, актер Азербайджанского русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна, телеведущий Олег Амирбеков, по мнению которого, проведение лаборатории даст азербайджанскому театру очередной импульс в развитии.

"Самое главное - воспользоваться этими знаниями и потенциалом. У нас есть все ресурсы, просто необходимо грамотно построить работу в этом направлении. Педагоги, которые проводят занятия, – большие профессионалы своего дела. Думаю, лаборатория дат импульс к трансформации, которая необходима, так как театр должен быть современным и отвечать требованиям сегодняшнего дня. Театры должны работать, предоставлять качественный контент и зарабатывать. Это важно, так театральная сфера должна перейти на новый качественный этап", - сказал Амирбеков, добавив, что ему как актеру интересно трансформировать накопленный опыт во что-то новое.

Отметим, что "Лаборатория для молодых театральных продюсеров" продлится до 29 октября. Занятия пройдут в трех группах по 10 человек в каждой. По окончании мастер-классов подготовленные проекты будут представлены участниками на защиту.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)