Однажды в Баку… Жизнь состоит только из того, чтобы есть, спать и бессмысленно проводить время? (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В среде, в которой родилась Маленькая черная рыбка, царит невежество. Другие рыбы ничем не интересуются, живут однообразной жизнью. По их убеждению, жизнь состоит только из того, чтобы есть, спать и бессмысленно проводить время. Но представляющая молодежь Маленькая черная рыбка не мирится с таким образом жизни и хочет окунуться в иной мир. Окружающие ее рыбы абсолютно не понимают ее и в один голос твердят: "Другого мира нет! Мир состоит только из мира, который ты видишь"…

Интересным спектаклем стала премьера музыкальной сказки "Маленькая черная рыбка", поставленная по одноименному произведению Самеда Бехранги на сцене Азербайджанского государственного театра кукол, сообщает Trend Life. Инсценировка произведения принадлежит Гамиде Рустамовой, режиссер-постановщик – Намиг Агаев, художник-постановщик Игбал Алиев. В ролях – Джавид Ибрагимов, Айгюль Агаева и Рамиз Гамбаров.

В повести "Маленькая черная рыбка", написанной в жанре аллегории, автор выражает свои мечты о свободе языком маленькой рыбки, которая не придавая значения мольбам близких и упрекам соседей, находит в себе смелость покинуть застоявшуюся, апатичную среду. Этот поступок придает храбрости и другим маленьким рыбкам, которые говорят: "Ты пробудила нас от сна невежества". На пути к новому миру Маленькая черная рыбка сталкивается со многими трудностями, но в итоге добро побеждает зло. Рыбка добирается до моря. Это и есть просторный мир, к которому она стремилась - символ новой и свободной жизни.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)