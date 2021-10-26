Следующая станция… Фильм 19-летнего азербайджанского режиссера поддержали из Германии

БАКУ /Trend Life/ - ADAMİ Media Prize огласило список победителей платформы "Представь проект", в который вошла наша соотечественница, выпускница Оксфордской школы и студентка первого курса режиссерского факультета Bahçeşehir Üniversitesi (Турция) Марьям Рагимова, сообщил Trend Life координатор ADAMİ Media Prize в Азербайджане, актер и телеведущий Кямран Агабалаев. Выбор победителей прошел в Кельне.

Марьям Рагимова выступила как режиссер и автор сценария документального фильма "Следующая станция", который повествует о судьбах трех разных людей. Марьям раскрывает в проекте судьбу своих сверстников - брошенную матерью Лауру, с детским церебральным параличом Гасана и художницу Айдан, которых объединяет жажда жизни и стремление добиться поставленных целей. ADAMİ Media Prize профинансирует реализацию проекта.

ADAMİ Media Prize учреждена немецкой некоммерческой организацией Forschungsgruppe Modellprojekte e.V. в 2015 году при финансовой поддержке министерства иностранных дел Германии в партнерстве с Европейским вещательным союзом, Академией Deutsche Welle и Немецким обществом восточноевропейских исследований. Напомним, что традиционно проводится международный конкурс ADAMİ Media Prize, в рамках которого вручаются премии за телевизионные и интернет-проекты, посвященные культурному разнообразию и межкультурному, межэтническому диалогу в Восточной Европе.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)