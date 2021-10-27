Известная российская журналистка посетила Академию телерадио в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская журналистка, специалист по PR-технологиям Наталья Артемьева провела встречу в Академии телерадио, действующей при ЗАО "Азербайджанское Телевидение и Радиовещание" (AzTV), сообщили Trend Life в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV.

Ректор Академии телерадио Телли Панахгызы проинформировала участников мероприятия о целях встречи.

Наталья Артемьева поделилась с участниками встречи своим мнением по вопросам взаимодействия со СМИ, сбора информации, создания авторской программы, процесса подготовки новостного материала, опытом работы с новостными и аналитическими программами и по другим вопросам.

В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты Бакинского государственного университета, а также сотрудники Академии и AzTV.

Наталья Артемьева подчеркнула важность сотрудничества между телерадиовещательными компаниями Азербайджана и России с точки зрения обмена опытом.

(Автор: Джани Бабаева)