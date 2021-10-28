Осенние вечера джаза в Баку - стартовал Jazzery Voices (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама стартовал музыкальный проект Jazzery Voices - серия мероприятий, посвященных 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), сообщает Trend Life.

На протяжении двух дней гостям были представлены интересные концертные номера с участием молодых исполнителей и коллективов.

Участие в номерах приняли: коллектив вокалистки Нармин Мамедли "Narinjazz", пианиста Сеймура Алиева "Roll-5", пианиста Эльбая Мамедзаде "Emotion", пианиста Ниджата Асланова "Forward Azerbaijan" и пианиста Афшина Ализаде "Quartet". В составе коллективов выступали заслуженный артист, контрабасист Руслан Гусейнов, гитарист Али Ибрагимзаде, басист Ниджат Пашазаде, саксофонист Джамал Байрамлы, ударники Эльвин Баширов и Гасан Билалов, тромпетист Фирудин Гамидов.

Были представлены джазовые стандарты, импровизации, современные мотивы и этно-джаз, композиции азербайджанских и мировых авторов.

Jazzery Voices проходит с 26 октября по 6 ноября. В рамках музыкального проекта, реализуемого по инициативе министерства культуры, организованы концерты джазовых музыкантов, международная научно-творческая конференция "Вопросы джазового искусства в Азербайджане", мастер-классы по джазовому исполнению и исследовательские семинары.

Мероприятия Jazzery Voices организованы в Международном центре мугама, Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Зале имени Гара Гараева БМА.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)