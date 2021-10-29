Грузины восхищены архитектурным наследием Баку в объективе Агдес Багирзаде

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский фотохудожник Агдес Багирзаде приняла участие в лектории об архитектурном наследии Баку и Тбилиси, сообщает Trend Life.

Багирзаде выступила с лекцией на тему "Архитектурное наследие Баку XIX- XX веков", которая состоялась в Тбилиси в клубе Mziuri Travel. Мероприятие проходило в очном формате, также желающие могли присоединиться к его онлайн-трансляции посредством платформы Zoom.

Помимо презентации "Архитектурное наследие Баку XIX- XX веков", состоящей из множества прекрасных фотографий и замечательно подобранной к ним музыки, Багирзаде рассказала много интересного о владельцах домов и архитекторах, создававших эти шедевры.

Грузинский историк, журналист, исследователь истории Тбилиси Тамар Тавадзе на своей странице в социальной сети отметила, что на нее большое впечатление произвели прекрасные фотографии Багирзаде, благодаря которым потрясающая архитектура и интерьеры видны во всей красе.

"И еще музыка, не могу не отметить, потому что история каждого дома сопровождается оригинальной, изысканной музыкой. Это очень современная музыка, которая помогает, оттеняет и создает атмосферу. Как исследователь прекрасно понимаю, какой большой труд был вложен в создание этих презентаций. Это не просто талантливые фотографии, это история каждого дома и каждого владельца дома, которую Агдес Багирзаде кропотливо собирает", - поделилась впечатлениями Тавадзе.

Архитектор, профессор Тбилисской государственной академии художеств Нодар Сумбадзе отметил, что наряду с творческим успехом и удачным научным исследованием, Агдес Багирзаде создала современный оригинальный аудиовизуальный арт-продукт, в полной мере отвечающий запросам сегодняшнего дня.

"Занимаясь аналогичным исследованием архитектуры Тбилиси того же периода, хорошо понимая все сложности и проблемы этого трудного и благородного дела, хочу выразить свое восхищение тем, как изящно и успешно справилась Агдес Багирзаде с этой сложнейшей задачей", - добавил он.

Отметим, что Агдес Багирзаде в своей творческой деятельности уделяет большое внимание проектам, связанным с архитектурой Баку. Она является обладательницей награды Humanity Photo Awards 2009 конкурса, проводимого Ассоциацией фольклорной фотографии Китая под эгидой ЮНЕСКО, а также стала победителем в категории "Архитектура", представив серию работ, посвященных Ичеришехер.

В ноябре 2018 года в рамках состоявшейся в Баку конференции "Архитектура и культурное наследие: к будущему через сохранение прошлого" она представила три серии своих работ – "Баку вчера и сегодня", "Баня "Фантазия" и "Мелодии Старого Города".

В апреле 2019 года во Французско-азербайджанском университете (UFAZ) состоялась презентация фотопроекта Багирзаде "Архитектурное наследие Баку конца XIX - начала XX века".

(Автор: Джани Бабаева)