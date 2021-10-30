Исфар Сарабский дал в Брюсселе концерт по случаю Дня Победы

БАКУ /Trend/ - Дом Азербайджана в Бельгии и Федерация азербайджанцев Бельгии организовали в Брюсселе при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой концертную программу под названием “Victory”, посвященную 8 ноября – Дню Победы, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

В мероприятии принимали участие представители Европейской комиссии, азербайджанской общины и местной общественности.

На концерте выступило “Трио Исфара Сарабского”. Заслуженного артиста Азербайджана, пианиста-виртуоза Исфара Сарабского сопровождали Макар Новиков (контрабас) и Саша Машин (ударные).

Концерт, встреченный аплодисментами зрителей, еще раз привлек внимание к исключительной победе, одержанной Азербайджаном в Карабахе.

На концерте присутствовало около 300 гостей. В числе присутствовавших находились чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Бельгии Вагиф Садыгов, посол Государства Катар в Бельгии, представители посольств Кувейта, Малайзии, Австрии в Бельгии, а также сотрудники дипломатического представительства Азербайджанской Республики при НАТО.

В рамках мероприятия также была представлена фотовыставка, посвященная Дню Победы.