В Третьяковской галерее проходит выставка работ Таира Салахова (ФОТО)

Культура 2 ноября 2021 11:09 (UTC+04:00)
В Третьяковской галерее проходит выставка работ Таира Салахова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Третьяковской галерее в Москве представлена экспозиция произведений народного художника Азербайджана и СССР Таира Салахова (1928–2021 годы), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт галереи.

Расширенная экспозиция произведений одного из крупнейших художников второй половины XX – начала XXI вв. Таира Салахова открыта в постоянной экспозиции в Новой Третьяковке. Выставка под названием "Таир Салахов. Ко дню рождения художника" будет действовать со второго ноября 2021 года по 24 января 2022 года. Она представляет 11 живописных произведений, раскрывающих своеобразие творчества автора.

"Художник, педагог, видный общественный деятель Таир Салахов стоял у истоков "сурового стиля" и по праву считается одним из его основателей и идеологов. Источником вдохновения для автора стала будничная жизнь его современников. Пластически художник решал свои задачи в новой стилистике - линейной и обобщенной, стремящейся к монументальности.

Экспозицию открывает натюрморт "Гладиолусы" (1958) - одна из самых ранних работ художника в собрании Государственной Третьяковской галереи. Она предстала символом зарождавшейся в середине 1950-х оттепели.

В контексте "сурового стиля" Таир Салахов работал в разных жанрах станковой живописи: его равно интересовали натюрморт и пейзаж, многофигурная композиция и портрет. Так, "Портрет композитора Гара Гараева" (1960) стал ярким примером авторского почерка мастера.

Знаменитая работа "Айдан" (1967) - это портрет младшей дочери художника. Лаконичное, но трогательное изображение девочки в белом, сидящей верхом на лошадке, явилось новой вехой в детском портрете второй половины ХХ века", - отмечено в сообщении.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Почётный член более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётный гражданин ряда зарубежных городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджанской ССР.

Таир Салахов - один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создавал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения мастера кисти входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

Таир Салахов скончался 21 мая 2021 года в Германии, где проходил лечение.

(Автор: Джани Бабаева)

В Третьяковской галерее проходит выставка работ Таира Салахова (ФОТО) - Gallery Image
В Третьяковской галерее проходит выставка работ Таира Салахова (ФОТО) - Gallery Image
В Третьяковской галерее проходит выставка работ Таира Салахова (ФОТО) - Gallery Image
В Третьяковской галерее проходит выставка работ Таира Салахова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Третьяковской галерее проходит выставка работ Таира Салахова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Третьяковской галерее проходит выставка работ Таира Салахова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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