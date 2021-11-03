Боль потери и вера в будущее – в Баку стартовал фестиваль спектаклей "Победитель - Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках фестиваля спектаклей "QALİB OLAN AZƏRBAYCAN" (Победитель - Азербайджан) на сцене Аббаса Мирзы Шарифзаде Азербайджанского государственного академического национального драматического театра была представлена постановка "İnanıram" (Верю), сообщает Trend Life.

Спектакль поставлен режиссером Эмилем Аскеровым по одноименной пьесе молодого талантливого драматурга Ульвии Гейдаровой. Художественный руководитель спектакля - председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист, профессор Азер Паша Нематов.

Сюжет спектакля повествует о боли потери и веры в будущее матери шехида, отдавшего свою жизнь во имя территориальной целостности Родины.

Мать приходит навестить могилу сына. В ее мысленном диалоге с сыном не только боль потери, но и чувство гордости... Вера матери шехида крепка и непоколебима - Родина едина, дети будут расти в счастье, а матери больше не испытают боль потери.

Образ матери воплотила актриса Шахла Алигызы.

Отметим, что фестиваль "QALİB OLAN AZƏRBAYCAN" проходит при организации министерства культуры Азербайджана и Союза театральных деятелей со 2 по 5 ноября.

Основная цель проведения фестиваля – увеличение количества драматургических постановок, отражающих отвагу и героизм азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым, славный путь к Победе.

(Автор: Джани Бабаева)