В Баку в Музейном центре пройдет грандиозная экспозиция "Выставка Победы" - более 100 работ известных художников

Культура 3 ноября 2021 17:13 (UTC+04:00)
В Баку в Музейном центре пройдет грандиозная экспозиция "Выставка Победы" - более 100 работ известных художников

БАКУ /Trend Life/ - В Галерее искусств Музейного центра министерства культуры Азербайджана 4 ноября в 18.00 состоится торжественное открытие "Выставки Победы" (Zəfər sərgisi), которая приурочена к первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Это грандиозное событие, воплощенное в жизнь благодаря умелым действиям доблестной армии Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, вписано золотыми буквами в историю нашей страны, творческие люди всем сердцем откликнулись на него в своих работах. Мероприятие организовано министерством культуры, Союзом художников и Музейным центром.

В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства – работы художников разных поколений, включая признанных мэтров того или иного жанра. Среди них известные художники Салхаб Мамедов, Сируз Мирзазаде, Ариф Гусейнов, Одтекин Агабабаев, Ирина Эльдарова, Инна Костина, Эльдар Бабазаде, Эльдар Гаджиев, Орхан Гусейнов, Назим Рахман, Натик Фараджуллазаде, Рза Авшар, Низами Атаев, Гаджимирза Фарзалиев, Асим Расулоглу, Эльшан Сарханоглу, Вяфа Велиева, Сабир Чопуров, Намиг Ибадуллаев, Интигам Агаев, Мамед Мамедов, Расим Рза, Огтай Гулиев, Назим Мамедов, Абульфаз Самедов, Нигяр Нариманбекова, Иса Мамедов, Ибрагим Гасанов и многие другие.

Многие произведения в экспозиции воссоздают перед зрителем пейзажи Карабаха, этого благословенного азербайджанского края, более трех десятилетий пребывавшего под оккупацией. К примеру, "Кельбаджар" и "Карабах" Одтекина Агабабаева, "Худаферинский мост" Намика Фараджуллазаде, "Чыдыр дюзю" Назима Мамедова, "Шуша. Мечеть Йухары Говхар ага" Намика Ибадуллаева и т.д.

Ряд работ, выполненных в последние десятилетия, отражают горькие исторические события, сопровождавшие оккупацию Карабаха. Таковы, к примеру, работы Асима Расулоглу "Ходжалы", а также произведения Сабира Чопурова "Ходжалинские беженцы" и "Матери шехидов", написанные с помощью нестандартного материала – нефти.

И, конечно, абсолютное большинство выставленных работ, которые выполнены в течение последнего года, связано с Победой в 44-дневной Отечественной войне 2020 года.

Это триптих Сируза Мирзазаде "И ангелы говорят: "Гарабах – это Азербайджан", "Осеннее дерево" Салхаба Мамедова (всполох багрянца за минным ограждением), "Солдат Победы" Низами Атаева, "44 дня" Эльдара Бабазаде, "Победа" Абульфаза Самедова, "Артиллерия" Огтая Гулиева, "День Победы" Ирины Эльдаровой, триптих "Марш Победы" Эльшана Сарханоглу, "Аллах рехмет елесин шехидам" Расима Рзы и другие произведения живописи. В числе работ декоративно-прикладного направления, отражающих исторические для нашей страны события прошлой осени, – гобеленовый триптих Вяфы Велиевой "Триумф Победы" и "Ковер Победы" Эльдара Гаджиева, на котором изображен красный конь (поэтический образ скакунов карабахской масти, имеющих золотистый окрас), попирающий дракона.

Всего на выставке представлено более 100 работ художников.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

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