В Баку презентованы книги "Qarabağın qara kitabı" и "Qarabağ - qələbəyə doğru" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялась презентация книг "Qarabağın qara kitabı" ("Черная книга Карабаха") и "Qarabağ - qələbəyə doğru" ("Карабах – дорогами Победы"), сообщает Trend Life.

Новые публикации являются частью проекта IRS ("Наследие"), реализуемого министерством культуры Азербайджана, ОАО Paşa Həyat Sığorta, ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и IRS Publishing House с 2013 года.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры, искусства и науки.

На вечере минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Анар Керимов подчеркнул, что 30 лет народ Азербайджана ждал дня освобождения от оккупации родных земель.

Министр отметил, что мы благодарны доблестной азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева.

Анар Керимов заявил, что сейчас на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся большие восстановительные работы. В Карабах возвращаются культура, традиции, обычаи.

Было отмечено важное значение донесения до мировой общественности информации о разрушениях, которые учинили оккупанты. Издание данных книг - важная инициатива в этом деле.

Председатель правления Paşa Həyat Sığorta Нияз Исмаилов, главный редактор журнала IRS Муса Марджанлы в своих выступлениях рассказали о проекте, отметив что с 2013 года в рамках проекта IRS издается серия книг. На данный момент вышли в свет 17 изданий, направленных на популяризацию культурного наследия, традиций и многочисленных исторических памятников Азербайджана на международном уровне.

Было подчеркнуто, что за рубежом должны знать истину о совершенных оккупантами разрушениях.

Вице-президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" Эльдар Гаджиев отметил, что информационная война продолжается.

Отметим, что в новых изданиях, привлекающих внимание своим дизайном и высоким художественно-эстетическим решением, рассказывается об оккупации Арменией территорий Азербайджана, разрушенных образцов нашего культурного наследия.

Напомним, что в рамках проекта IRS ранее были изданы книги - "Qədim qalanın yuxuları" ("Сны древней крепости"), "Qobustan – minilliklər kitabı" ("Гобустан - книга тысячелетий"), "Təbrizin sehrli nağılları" ("Сказки волшебного Тебриза"), "Naxçıvan – Şərqin əfsanəsi" ("Нахчыван - легенда Востока"), "Məftun edən şəhər" ("Зачаровывающий город"), "Bakı simfoniyası" ("Бакинская симфония"), "Qarabağ – əsrlərin salnaməsi"("Карабах - летопись веков"), "Salam, Azərbaycan!" ("Салам, Азербайджан!") и "Şəki – gözəlliyin sehri"("Шеки - магия красоты").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)