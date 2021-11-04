Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 4 ноября 2021 00:03 (UTC+04:00)
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В ходе третьего дня Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı) в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре было представлено пять спектаклей, сообщает Trend Life.

На открытии арт-директор фестиваля Эмин Алиев рассказал о программе третьего дня фестиваля, отметив, что главные задачи – отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, возродить театральный процесс, который из-за пандемии приостановился, а также привнести новые инициативы в театральное искусство. Был представлен короткий видеообзор предыдущего фестивального дня.

В видеоформате были продемонстрированы следующие спектакли: “Şuşa, sən azadsan” (Шуша, ты свободна, автор – Гасан Джафаров, режиссер – Эльшад Ахмедов) Гянджинского государственного драматического театра, “Biz böyüdük” (Мы выросли, автор – Хагани Алиев, режиссёр – Шахрияр Джамалбейли) частного театра Bir Səhnə, “Savaş” (Битва, автор и режиссёр – Абдул Меджидли) Центра культуры Шамахы, “Xain” (Предатель, автор и режиссер – Орхан Гамидли) Шекинского государственного драматического театра, “Sonuncu görüş” (Последняя встреча, автор и режиссер – Тарлан Абдуллаев) Лянкяранского государственного драматического театра, “Xarı Bülbül” (Хары бюльбюль, автор – Рамиз Дуйгун, режиссер – Фаиг Гардашов) Гусарского государственного лезгинского драматического театра.

После демонстрации постановок состоялось обсуждение работ и дискуссии с участием творческих коллективов и членов жюри, в состав которого входят – заслуженный деятель искусств, искусствовед, профессор Исрафил Исрафилов (председатель), заслуженный деятель искусств, театровед Айдын Кязымзаде, заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекберзаде, заслуженный деятель искусств, писатель и драматург Али Амирли, народный артист Пярвиз Мамедрзаев.

В заключении прошли панельные дискуссии на тему “Müharibə və teatr” (Война и театр).

Напомним, что Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4, который проходит в Баку с первого по пятое ноября, организован министерством культуры Азербайджана и порталом о театральном искусстве Teatro.az при поддержке Азербайджанского государственного академического музыкального театра и Международного союза театральных критиков. В фестивале принимают участие коллективы из Баку и регионов страны – 11 государственных, 6 частных и 5 независимых театров, что также даст возможность выявить новые таланты. Всего будут представлены 22 спектакля, продолжительностью не более 15 минут на военную тематику. Победители конкурса будут отмечены: I место - 1500 манатов и премия "Dəfnə", II место - 1000 манатов, III место - 750 манатов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Война и театр – как это совместили в Баку (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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