"Ковровая карта Карабаха" – в Баку представлен уникальный ковер "Победа" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось мероприятие, посвященное первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life. На вечере был представлен ковер "Победа", сотканный в рамках проекта "Ковровая карта Карабаха", и прошла презентация гобелена "Шуша", автором которого является заслуженный художник Азербайджана Адиль Шихалиев.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что музей в период 44-дневной Отечественной войны вел активную информационную деятельность.

"Наш музей, в котором хранится самая большая коллекция Карабахских ковров, предоставлял обширную информацию об этих экспонатах в местных и зарубежных СМИ. Наряду с этим на официальных страницах музея в социальных сетях были размещены публикации об этих коврах на трех языках - азербайджанском, английском и русском, а также материалы об истории, этнографии и известных личностях", - сказала она.

Ширин Меликова рассказала, что за 44 дня Отечественной войны музеем была составлена интерактивная "Ковровая карта Карабаха" для популяризации Карабахских ковров.

"Изначально наиболее известные фрагменты ковров каждого региона Карабаха были показаны на этой карте в черно-белом изображении, но по мере освобождения исконных земель Азербайджана нашей доблестной армией эти фрагменты окрашивались в яркие цвета ковровых узоров. После Великой Победы на основе этой карты был соткан ковер "Победа". Он посвящен Славной Победе, которую одержала доблестная азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева", - подчеркнула директор музея.

Меликова заявила, что ковер включил в себя неповторимые орнаменты знаменитых ковровых композиций различных районов Карабаха. Кроме того, в орнаменте ковра "Победа", этого уникального образца коврового искусства, отображены слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, ставшие лозунгом: "Карабах – это Азербайджан!". А также орнаменты, символизирующие единство нашего народа и дух Победы.

"Идея ковра "Победа" была выдвинута сотрудниками Азербайджанского национального музея ковра, здесь же был подготовлен эскиз и соткан сам ковер. Для его создания были использованы нити 48 цветов, работа заняла три месяца", - отметила она.

Директор выразила признательность всем, кто внес свой вклад в создание ковра "Победа".

Говоря о гобелене "Шуша", директор музея подчеркнула, что сердце автора произведения, заслуженного художника Адиля Шихалиева, наполнено любовью к Родине.

"Адиль Шихалиев отмечает 75-летний юбилей, мы его поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов. Радует, что на сегодняшнем мероприятии мы презентуем гобеленовый триптих "Шуша" Адиля Шихалиева", - сказала она.

Было подчеркнуто, что на центральной части гобеленового триптиха изображен город Шуша до оккупации – колыбель Карабахского искусства, ее восхитительная панорама. На одной из боковых сторон показан огонь боев за ее освобождение, а на другой – послевоенный пейзаж под ясным небом, полная мирного благополучия Шуша, вернувшая себе свой истинный дух.

На мероприятии председатель ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов отметил, что в течение последних двух месяцев "Азерхалча" провел конкурс под названием "Zəfər" (Победа).

Было подчеркнуто, что в рамках конкурса в Азербайджанском национальном музее ковра также были проведены тренинги. Все это имеет важное значение в сохранении развитии ковроткачества, а также увеличении интереса к ковроткачеству среди молодежи.

Далее заслуженный художник Азербайджана, главный художник Азербайджанского национального музея ковра Тариэль Баширов рассказал участникам мероприятия об орнаментах и узорах ковра "Победа".

В свою очередь, Адиль Шихалиев проинформировал гостей вечера о работе над гобеленом "Шуша".

Далее состоялась торжественная, с соблюдением всех древних традиций, церемония срезания со станка ковра "Победа".

На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, участники и ветераны Второй Карабахской войны, члены семей шехидов, известные деятели культуры и искусства.

В заключение вечера для детей шехидов был продемонстрирован спектакль "Фитне" в жанре театра теней, приуроченный к 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Спектакль подготовлен сотрудниками детского отдела музея.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)