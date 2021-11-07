Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представлен грандиозный Гимн освобождению Карабаха (ВИДЕО, ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева представлена грандиозная оратория "Карабах шикестеси" в музыкально-хореографической постановке, посвященная Победе Азербайджана в 44-дневной войне, сообщает Trend Life.
Проект реализован Дворцом Гейдара Алиева, Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета и Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры. Постановка "Карабах шикестеси", созданная на музыку выдающегося композитора, народного артиста Васифа Адыгезалова и слова поэта-публициста Теймура Эльчина, отражает борьбу и героизм азербайджанского народа за освобождение своей земли от армянских агрессоров. Это настоящий Гимн освобождению Карабаха!
Руководитель проекта и дирижер – народный артист Ялчин Адигезалов, автор сценария – Аждар Улдуз, хореограф-постановщик – народная артистка Камилла Гусейнова, режиссер-постановщик – заслуженная артистка Инара Бабаева, хормейстер-постановщик – народная артистка Гюльбаджи Иманова, художник-постановщик – Фарид Наджафов.
В проекте приняли участие народный артист Нуреддин Мехдиханлы, заслуженные артисты Рамиль Гасымов и Алиага Садиев, исполнители Камиля Набиева и Миралам Мираламов, Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Государственная хоровая капелла Азербайджанской государственной академической филармонии, труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
Выступления артистов были встречены бурными овациями зрителей.
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(Автор: Вугар Иманов)