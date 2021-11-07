В Баку прошла презентация проекта с участием представителей 15 стран в честь Победы Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация проекта "Birlikdə" (Together, Вместе) на слова Захры Бадалбейли и музыку Микаила Векилова, реализованного Golden Arts Entertainment & PlayMasters Studio Production (США) и Азербайджанской государственной филармонией имени Муслима Магомаева, сообщает Trend Life.

Проект посвящен Дню Победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Реализацией проекта занималась международная группа: автор идеи, главный режиссер и продюсер проекта – Севиндж Керимова, режиссеры – Ульвия Кенуль и Рустам Векилов, операторы – Эльмир Сулейманов и Анар Дадашев, съемки с дрона - Рашад Багиров, визуальные эффекты и компьютерная графика – Сергей Солодкий (Украина), mix & mastering – Ян Флейтор и Даниэль Кеплер (США), аранжировка – Евгений Китаев (США), а также Государственная хоровая капелла под управлением Гюльбаджи Имановой, исполнитель на балабане/зурне – заслуженный артист Ширзад Фаталиев, исполнитель на нагаре – заслуженный артист Кямран Керимов, ханенде – Кянан Баширли, хореография – заслуженная артистка Наиля Мамедзаде и Сонаханым Алиева.

На презентации присутствовапи общественные деятели, представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи.

Супруги Микаил Векилов и Севиндж Керимова специально прилетели на презентацию из Нью-Йорка. Севиндж Керимова – первая в Азербайджане женщина-клипмейкер, основательница, директор и продюсер легендарной группы "Карван", а также создатель и режиссер "Бакинской осени", популярной в 80-х годах. Микаил Векилов – автор хитов группы "Карван".

"Цель создания видеоролика на эту музыкальную композицию, специально написанную к празднику Победы - стремление визуально отобразить идею того, что нас 50 миллионов, разбросанных по всему миру азербайджанцев, но мы все вместе. Мы народ, который хочет созидать, творить, развиваться, радоваться жизни и делиться этой радостью со всем миром. Мы - сила, потому что мы вместе!" - сказала Севиндж Керимова.

Уникальность проекта также в том, что в нем приняло участие более 300 человек. В нем, помимо азербайджанских коллективов, задействован танцевальный флешмоб, в котором приняли участие представители 15 стран. Это азербайджанцы и не только, живущие за рубежом: в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе (США), Австралии, Швеции, Канаде - в Торонто и Калгари, а также в Мексике, ЮАР, Италии, Голландии, Швеции, Швейцарии, Турции, России, Беларуси, Грузии, Украине, а в записи музыки также приняли участие представители Израиля и Америки.

"Все, кто работал в этом проекте, вложили в него частицу своей души и, несмотря на сложнейшие условия, связанные с пандемией, довели его до конца.

Все мы любим свою страну, и этот ролик - проявление любви, уважения и признательности Азербайджану за Победу, это проявление солидарности с нашей Родиной.

Я благодарю всех, кто сразу отозвавшись на мою просьбу, бескорыстно принял участие в этом проекте, вложил в него частицу своей энергии. Знаю, вы делали это с большим вдохновением, за что искренне всех ещё раз от души благодарю", – добавила Севиндж Керимова.

(Автор: Вугар Иманов)