Русское чудо в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ведущие преподаватели Санкт-Петербургского музыкального лицея провели в Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр) тематическую встречу под названием "Русское чудо", сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.

Встреча была организована Центральной школой искусств имени Гара Гараева при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане в рамках проекта "Петербургская международная неделя балалайки".



В ходе беседы гости мероприятия узнали историю русских народных музыкальных инструментов, в первую очередь, символа русской национальной культуры - концертной балалайки. Гости выяснили, что Санкт-Петербург является родиной этого инструмента, убедились, что балалайка обладает уникальными творческими возможностями. Также на мероприятии были продемонстрированы особенности игры на домре и гуслях.



Гости послушали небольшой, но очень яркий и незабываемый концерт в исполнении преподавателей и выпускников Санкт-Петербургского музыкального лицея, лауреатов различных премий и конкурсов Александра Кучина, Сергея Васильманова, Елены Веселовой, Светланы Грищенко. Концертмейстером выступила Мария Чистякова. Слушателям настолько понравилось выступление артистов, что они попросили исполнить произведения на "бис".

Гостями мероприятия стали представители посольства России в Азербайджане, студенты и преподаватели Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и школьники.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)