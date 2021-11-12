В Баку пройдет Фестиваль латвийских анимационных фильмов

БАКУ /Trend Life/ - Латвия - небольшая сверхдержава в области анимации, известная во всем мире своим визуальным стилем повествования и создателями анимации. В этом году посольство Латвии в Азербайджане организовало в сотрудничестве с Park Cinema впервые в Азербайджане Фестиваль латвийских анимационных фильмов под названием "Маленькая нация - большая анимация", сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Открытие фестиваля состоится в понедельник, 15 ноября в 19:00 в кинотеатре Park Cinema (Пламенные башни). Перед открытием в 17:00 состоится пресс-брифинг для журналистов с участием известного режиссера латвийских анимационных фильмов Владимира Лещёва.

В день открытия будут показаны следующие фильмы Владимира Лещёва: "День электрика", "В ожидании Нового года", "Дождливые дни" и "Крылья и весла".

Латвийская анимация предназначена как для детей, так и для взрослых.

Фестиваль продлится до 21 ноября, каждый день по 2 сеанса.

Мастер-класс Владимира Лещева в рамках фестиваля состоится 16 ноября в 15:00 в кинотеатре Park Cinema.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events?q=&venue=163&start_date=&end_date=&price_min=&price_max=&sort=

В рамках Фестиваля на странице в Instagram Park Cinema организован конкурс на 2 билета от Air Baltic и 2 билета от Park Cinema.

(Автор: Вугар Иманов)