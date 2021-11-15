В Праге прошел светский раут "Семь красавиц на пути к Славе" в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В здании Национального дома на Виноградах (Národní Dům na Vinohradech) в историческом центре Праги прошел потрясающий концерт классической музыки "Семь красавиц на пути к Славе" ("Seven beauties towards Glory"), посвященный первой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Вечер был организован нашей соотечественницей, проживающей в Чехии, известной поэтессой Лейлой Бегим при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Национальный дом на Виноградах - грандиозный четырёхэтажный дом, построенный Антонином Туреком в 1894 году. Он считается ярким образцом историзма в архитектуре. В оформлении фасадов использовано множество деталей, но здание выглядит удивительно гармоничным. Здесь традиционно проходят светские рауты, различные мероприятия и концерты.

В этот день фойе здания было подсвечено цветами флага Азербайджана. Среди гостей были представители дипломатических миссий, культуры и науки, пражской интеллигенции, азербайджанской диаспоры и студенты, обучающиеся в Чехии.

На открытии вечера поэтесса Лейла Бегим рассказала о славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, которая положила конец почти 30-летней армянской оккупации, обеспечив восстановление территориальной целостности Азербайджана, а также о традициях гуманизма, толерантности и мультикультурализма нашей страны.

В концертной программе заслуженная артистка Азербайджана, лауреат международных конкурсов Рена Рзаева, проживающая в Австрии, исполнила произведения азербайджанских классиков Гара Гараева, Исмаила Гаджибекова и Агшина Ализаде. Была представлена премьера музыкальной пьесы современного композитора Рахили Гасановой "Кельбаджар". Студентка Чешской консерватории в Пльзене и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, лауреат международных конкурсов, обладательница престижной чешской премии Orfeus (Plzeský Orfeus), скрипачка Джанель Наджафлы исполнила народные азербайджанские композиции. Вечер также украсили произведения поэтессы Лейлы Бегим, посвящённые Низами Гянджеви и Гара Гараеву, в переводе Милана Дворжака и в декламации чешского актёра Кристофера Нохинека.

Финальными аккордами вечера стали композиция азербайджанского композитора Фирангиз Ализаде и поэтическое посвящение Лейлы Бегим освобождённому городу Шуша.

(Автор: Вугар Иманов)