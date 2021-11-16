"С тобой моя душа…" - поздравления от известных азербайджанских певцов

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 24 ноября пройдет концерт, на котором будут исполнены вокальные произведения, написанные известным композитором, профессором, народной артисткой Азербайджана Севдой Ибрагимовой, сообщает Trend Life.

Вечер камерно - вокальной музыки Səninlədir canım mənim ("С тобой моя душа") приурочен ко дню рождения Севды Ибрагимовой.

На концерте выступят народная артистка Гюльназ Исмаилова (сопрано), заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Рамиль Гасымов (тенор), Фарид Алиев (тенор). Известным вокалистам на фортепиано будут аккомпанировать Светлана Ахмедова, Нигяр Гусейнзаде, Гюнель Рагимова и Наргиз Алиева.

На вечере прозвучат произведения, написанные на стихи Низами Гянджеви, Наримана Гасанзаде, Мирварид Дильбази, Мамеда Араза, Нигяр Рафибейли и других.

Автор идеи проекта и режиссер-постановщик - музыковед Айла Керимова-Закария.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)