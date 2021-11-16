В рамках 10-летия YARAT откроется выставка Мир Надира Зейналова "Жизнь мистического духа"

Культура 16 ноября 2021 16:37 (UTC+04:00)
В рамках 10-летия YARAT откроется выставка Мир Надира Зейналова "Жизнь мистического духа"

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представляет ретроспективную выставку "Жизнь мистического духа" народного художника Азербайджана Мир Надира Зейналова. На выставке в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков с 17 ноября по 3 апреля будет представлено более 60 произведений художника из коллекций Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанской государственной картинной галереи, галереи Мир Надира Зейналова, а также из частных коллекций Илала Ахмедова и Саявуша Ализаде. Проект посвящен 80-летию со дня рождения художника, несколько месяцев тому назад оставившего этот мир. Куратор выставки – доктор философии в области искусствоведения Ширин Меликова.

По словам Ширин Меликовой, основная идея выставки состоит в том, чтобы погрузить зрителя в ту атмосферу, в которой создавались произведения, дать ощутить ритм творческой жизни художника, балансирующего между фигуративностью и абстракцией, и таким образом достичь диалога между художником и зрителем, наглядно воплощая идею бессмертия мистического духа творческого человека.

Выставочное пространство тематически делится на залы, отражая крупным планом разные грани творчества этого удивительного художника. Его мастерство владения цветом в полной мере отражает зал абстрактной живописи. Его логически продолжает зал коллажей – художник любил соединять классический холст с самыми различными материалами, и все это – в огромном, монументальном формате. Зал фигуративной живописи по своей тематике носит несколько интимный, семейный характер – здесь выставлены портреты близких художника, сделанные им в разные годы, а также его автопортреты. Зал пейзажей можно назвать гимном Абшерону – малой родине Мир Надира Зейналова, тому месту на Земле, которое неизменно питало его творчество, и не только в изобразительном искусстве, но и в поэзии. Зал под названием «Дорога жизни» отражает мистический дух, который владел художником, изливающийся в многообразии цвета.

Совершенно уникальная подборка работ представлена вниманию зрителей в зале графики – к этой части своего творчества Мир Надир Зейналов обычно относился не слишком серьезно, так что этот монохромный, минималистичный мир практически не демонстрировался широкой публике на многочисленных персональных выставках, проходивших при жизни художника. А между тем художник виртуозно умел создать в таких произведениях настроение буквально одним-двумя штрихами.

В залах выставки размещены также выдержки из стихотворных произведений Мир Надира Зейналова, дополняющие идеи его работ и помогающие глубже воспринять их.

В одном из залов выставки вниманию зрителей представлен фильм о Мир Надире Зейналове, созданный за несколько месяцев до кончины художника. Лента, построенная в формате «один день из жизни художника», в жанре фильма-монолога, была снята по инициативе Ширин Меликовой, при финансовой поддержке «Bakı Abadlıq Xidməti». Режиссер фильма Мубариз Нагиев.

Материалы о художнике дополняют записи его голоса, читающего собственные стихи, которые можно прослушать, подняв трубку винтажного телефона в зале экспозиции, а также кинолентой представлены архивные фотографии. Кроме этого, на выставке демонстрируется личная коллекция музыкальных инструментов Мир Надира Зейналова – он не только коллекционировал их, но и сам исполнял и сочинял музыку.

Выставка организована в рамках 10-летия Пространства Современного Искусства YARAT.

О художнике

Мир Надир Зейналов (1942, Баку – 2021, Баку) один из крупнейших представителей абшеронской школы азербайджанской живописи, оставил яркий след в истории искусства родной страны. Его творческое наследие, многогранное по тематике и разнообразное по техническому воплощению, проникнуто музыкой и поэзией, а также глубокими философскими убеждениями. Произведения Мир Надира Зейналова вошли в сокровищницу азербайджанской живописи XX–XXI столетий.

М.Зейналов окончил Азербайджанское государственное художественное училище им. А. Азимзаде в Баку в 1963 году, а в 1973 году – Художественно-графический факультет Московского полиграфического института. Мир Надира Зейналова принято относить к числу самых значительных художников азербайджанского искусства на постсоветском пространстве. В 1976 году получил диплом Академии художеств СССР на «Всесоюзной выставке» в Москве, а в 1989 году получил бронзовую медаль за работу «Весенний сад» на Биеннале прикаспийских республик. В 1992 году ему присвоено звание Заслуженного художника Азербайджанской Республики, а в 2006 году почетное звание Народный художник Азербайджана.

Мир Надир Зейналов был участником множества групповых выставок, среди которых: «Сотвори себе остров» (Музей живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, Баку, 2020); «Fly to Baku. Современное искусство Азербайджана» (Баку, Вена, Рим, Москва, Берлин, Париж, Лондон, 2012-2013); «Художники Азербайджана» (Берлин, Германия, 1993; Лос-Анджелес, США, 1993; Хьюстон, США, 1989); «Всесоюзная выставка живописи» (ЦДХ, Москва, 1988); «Десятилетие азербайджанской литературы и искусства» (Зал Союза художников, Киев, Украина, 1977) и др.

Персональные выставки художника проходили в знаменитых залах Азербайджана и за рубежом: Юбилейная выставка посвященная 75-летию художника (Галерея Музейного центра, Баку, 2017; Музейного центра (Баку, 2007); Саратовский государственном художественном музее имени А.Н.Радищева (Россия, 1990); Центральный Дом художника (Москва, 1990) и др.

Работы художника хранятся в Азербайджанском национальном музее искусств (Баку), Музее современного искусства (Баку), Государственной картинной галерее (Баку), Союзе художников Азербайджана, Государственной Третьяковской галерее (Москва), Саратовском государственном художественном музее имени А.Н.Радищева, а также в частных коллекциях по всему миру.

О Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков

Музей Живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, созданный Фондом Гейдара Алиева и расположенный недалеко от Площади Государственного флага, был открыт в июне 2015 года, а 26 мая 2018 года Пространство Современного Искусства YARAT представило в этом музее первую выставку под названием “Труд, отдых и мечты: 1960–1980-е глазами азербайджанских мастеров”. В экспозицию были включены работы 23-х известных художников Азербайджана, составляющих золотой фонд азербайджанской культуры.

Благодаря регулярным встречам с местными и зарубежными специалистами в области искусства, кураторами и художниками, посетители выставки получили возможность более подробно знакомиться с биографиями и творчеством представленных в музее художников.

Мастер-классы для детей “Little YARAT” и для взрослых “Познай себя”, которые проводятся под руководством известных художников, помогли участникам выявить свой творческий потенциал и усвоить основы изобразительного искусства. А в музейных залах прошли музыкальные мероприятия самых разных жанров от классики до рока.

Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, а профессиональный персонал музея при помощи интерактивных экскурсий ежедневно знакомит школьников и студентов с экспозицией, учит их понимать и анализировать искусство.

О YARAT

Некоммерческая организация Пространство Современного Искусства YARAT, учрежденная в 2011 году Аидой Махмудовой, располагается в столице Азербайджана Баку. YARAT (от слова «yaratmaq», что в переводе с азербайджанского языка означает «творить») принял на себя долгосрочные обязательства по созданию центра активности в сфере искусства и образовательно-исследовательской деятельности на Кавказе, в Центральной Азии и прилегающем регионе.

Центр Современного Искусства YARAT, Проектное Пространство ARTIM, Мастерские YARAT, обширные образовательные и общественные проекты являются составными частями Пространства Современного Искусства YARAT. Центр Искусства YARAT открылся в марте 2015 года и является основным выставочным пространством организации. Центр YARAT, расположенный в бывшем штабе военного флота советского периода на площади 2000 м2, является культурным центром регионального масштаба и пространством для выставочных и образовательных проектов. В программу выставок включены новые работы художников, анализирующих данный регион. Сотрудничая с известными художниками международного уровня, центр организует их выставки, и одновременно с этим поддерживает художников из разных регионов Азербайджана, предоставляя им возможность представить свои работы.

В октябре 2015 года YARAT учредил в Старом Городе публичную и экспериментальную площадку Проектное Пространство ARTIM. ARTIM (что на азербайджанском означает «прогресс») - демонстрирует экспериментальный опыт и новые произведения перспективных молодых профессионалов в сфере искусства, а также иностранных художников-участников программы резидентуры. В течении года в Проектном пространстве ARTIM проводятся проекты разного масштаба и действует программа ARTIM Lab. Эта программа позволяет молодым художникам участвовать в семинарах, накапливать опыт в мастерских, генерируя идеи и создавая новые произведения.

Учрежденная в 2016 году YARAT Программа Резидентуры ориентирована на азербайджанских художников, открытых для нового опыта, и иностранных художников, которые стремятся «открыть для себя» регион. Программа позволяет участникам в течение трех месяцев создавать работы, связанные с регионом, находясь в постоянном диалоге с местными художниками, кураторами и коллекционерами. Участниками программы резидентуры в течение года могут стать 6 международных и 4 местных художника. Произведения, подготовленные в результате программы резидентуры, выставляются в Проектном Пространстве ARTIM.

(Автор: Вугар Иманов)

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