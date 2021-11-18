Определен победитель V Евразийского фестиваля "ЛиФФт". Азербайджан - в тройке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победителем V Евразийского литературного фестиваля "ЛиФФт" стал писатель из Египта Ашраф Абдул-Йазид Дали, сообщает Trend Life.

Фестиваль прошел с трансляцией в интернет-пространстве, а финальный вечер и церемония награждения состоялись в Стамбуле (Турция).

В фестивале приняли участие представители 69 стран. Участники из Азербайджана были отмечены 12-ю сертификатами. Среди них - Варис Йолчуев, Саида Субхи, Тарана Туран Рагимли, Азада Новрузова, Эльмира Аббасова, Марина Коломазова, Сария Мамедова, Сахиб Мамедов, Садиг Гараев, Ляман Багирова, Рамиль Ахмед и Наргиз Исмайлова. Наибольшим количеством сертификатов были отмечены участники из России - 37 и Беларуси – 16.

Согласно правилам, следующий фестиваль пройдет в стране лауреата, то есть в Египте.

Отметим, что лауреатами фестиваля, который проходит с 2016 года, ранее становились Константин Кедров-Челищев (Россия, 2016), Олжас Сулейменов (Казахстан, 2017), Варис Йолчуев (Азербайджан, 2018) и Тугрул Танйол (Турция).

Евразийский фестиваль "ЛиФФт" является открытой площадкой для творческого взаимодействия литераторов мира, для широкого диалога писателей и читателей, сопричастных к созданию новой модели международных общественных отношений, основанных на культуре и взаимоуважении, миролюбии, межнациональном добрососедстве и согласии во имя сохранения жизни на Земле, укрепления творческих и дружеских связей писателей и читателей Евразии, создания единого международного литературного пространства.

Автор и руководитель проекта - Маргарита Аль, поэт, философ, председатель Литературного совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии, президент фонда "ЛиФФТ". Организаторы - Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии "ЛиФФт", Литературный совет писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии при поддержке ряда литературных организаций.

(Автор: Вугар Иманов)