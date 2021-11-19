В сладкой бакинской бане – не купаемся, а любуемся инсталляциями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В старинной бане Гасым бека (Qasım bəy hamamı. XVIII-XIX вв.), расположенной в исторической части города Баку - Ичери шехер, проходит Международная выставка современного искусства Şərq irsi (The Oriental Heritage, Восточное наследие), организованная Goethe-Zentrum в Баку, представительством Евросоюза в Азербайджане, Управлением историко-культурного заповедника "Ичеришехер" и организацией Platform ART, сообщает Trend Life.

Главная цель проекта "Восточное наследие" - повышение осведомленности о важности сохранения общечеловеческого культурного наследия. Выставка состоит из произведений искусства в жанрах фотографии, видеоарта и инсталляции художников Сабины Шихлинской и Агдес Багирзаде (Азербайджан), Андреаса Ланга (Германия) и Андре Северо (Бразилия). Куратор экспозиции – Альфонс Хуг (Германия).

Все желающие смогут посетить экспозицию до 1 декабря и узнать из уст художников о представленных работах. Вход - свободный.

Баню можно по праву назвать достоянием города Баку, она находится под государственной охраной как одна из наиболее примечательных архитектурных памятников Азербайджана. Хамам был построен в XV веке во времена правления Ширваншаха Халилулллаха I рядом с Сальянскими воротами Ичери шехер. Чтобы поддерживать температуру, хамам, как и другие восточные бани, был построен наполовину под землей. В конце XVIII века баня реконструирована Гасым беком, до начала XIX века была расширена. В народе ее называли ШеБи – первые слоги названий городов Шеки и Билясувар, откуда родом были родители Гасым бека. Хамам Гасым бека имел и второе название - сладкая баня, так как здесь вместе с чаем подавали сладости. В женские дни на порог бани клали азербайджанский традиционный платок кялагаи, а в мужские дни – папаху.

Баня создана с учетом всех традиций Ширвано-Абшеронской архитектуры. Внешний вид состоит из куполов, расположенных на малоэтажном доме. По легенде, количество куполов соответствовало числу жен Гасым бека. Расположенные над центральной частью бани основные купола имеют форму восьмиугольника. Внутри есть вестибюль, далее расположены раздевальни и купальни, имеющие крестообразный купол и камеры в углах. Также есть бассейн и истопка. Гардеробная и мыльная комнаты прилегают друг к другу и соединены небольшими угловыми ячейками. Кроме того, коридор был создан путем объединения обеих угловых ячеек в единое пространство. Водоснабжение, обогрев и подогрев осуществлялись с помощью керамических труб, расположенных в стенах и под полом. В конце 1970-х годов в бане были проведены реставрационные работы, после чего она превратилась в "Зеленую аптеку", которая действовала до начала 90-х годов.

На протяжении последних около 30 лет баня была закрыта для посетителей, в ближайшее время ожидается проведение реставрационных и восстановительных работ.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)