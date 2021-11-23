В Баку представлены уникальные произведения московского коллекционера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь 200-летия Федора Достоевского Русский дом в Баку (РИКЦ) провел в Бакинском книжном центре встречу с поклонниками творчества великого русского писателя, философа и публициста, сообщает Trend Life.

На встрече были представлены работы разных художников, посвященные Федору Достоевскому. Уникальная выставка работ "Ясновидец человеческой души. Федор Михайлович Достоевский" была предоставлена московским коллекционером, профессором, доктором технических наук Владимиром Беликовым.

Замечательные художники, используя весь широкий знаковый спектр гравюры, в предметно-реалистических и абстрактно-символических образах доносят до зрителя свое понимание мыслей и идей писателя. Разобраться с техниками и стилями картин помогла гостям художник и искусствовед Тамилла Гасанова.

С лекцией-беседой "Достоевский для "чайников": вопросы и ответы" выступила филолог, публицист и исследователь Лейла Султанзаде. Она рассказала о различных интересных событиях из жизни классика, его отношениях с современниками и бессмертных романах. На протяжении всей своей литературной деятельности Достоевский затрагивал важные философские темы, спорные вопросы и не стеснялся показывать свою жизнь такой, какая она есть.

Великий художник, психолог и мыслитель и сегодня для специалистов и читателей во многом является загадкой. Каждая эпоха, каждое поколение начинает читать и постигать Достоевского как бы заново. Это свойство гения. Его произведения как грани магического кристалла высвечивают проблемы человека и общества в трагических их проявлениях, в событиях, которые он пророчески предугадал.

В ходе мероприятия прошли интересные дискуссии.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)