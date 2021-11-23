Народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев станет Дон Кихотом

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра приступил к репетициям нового спектакля под названием "Psix", сообщили Trend Life в театре.

Спектакль поставлен по мотивам романа "Дон Кихот" всемирно известного испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра и на симфонические гравюры "Дон Кихот" народного артиста СССР Гара Гараева.

Режиссер-постановщик спектакля – Эр-Тогрул Камалов, музыкальный руководитель – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, концертмейстер – Камиль Гасанов, ассистент режиссера – Заур Алиев.

Присутствующий на первой читке произведения директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев поделился своим мнением о постановке.

Отметим, что в спектакле заняты – народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев (Дон Кихот), молодые актеры Ниджат Али (Санчо Панса), Гюльтадж Алили (Дульсинея) и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)