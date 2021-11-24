В Баку прошла церемония награждения XII Международного фестиваля короткометражных фильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошла церемония XII Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщает Trend Life.

На открытии вечера директор фестиваля Фехруз Шамиев отметил, что работа кинофорума, которая проводится с 2004 года, направлена на поддержку отечественных режиссеров и показ картин зарубежных авторов, представляющих новый взгляд на кино. Ранее на фестивале были представлены картины, получившие признание на престижных международных фестивалях, среди которых Каннский, Венецианский, Берлинский и премия "Оскар".

Ведущий вечер теле-радиоведущий Анар Велиев отметил, что в этом году на участие в фестивале заявки подали авторы 3217 короткометражных фильмов из 72 стран мира. Из них 82 работы были заявлены в национальную конкурсную программу. По решению отборочной комиссии 30 фильмов из 18 стран (Испания, Великобритания, Италия, Турция, Бельгия, Иран, Россия, Португалия и др.) включены в международную конкурсную программу фестиваля, и 26 кинолент - в национальную программу. В этом году были также представлены работы номинантов и победителей Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA, 2020-2021). На открытии фестиваля награда "Qızıl Nar" (Золотой гранат) за "За заслуги в азербайджанском кинематографе" была вручена режиссеру, сценаристу, оператору и продюсеру Гусейну Мехтиеву.

В ходе мероприятия были представлены кадры из различных фильмов фестиваля.

Фильмы международной конкурсной программы оценивали – азербайджанский публицист, писатель, тележурналист, сценарист Орхан Фикретоглу, член Европейской киноакадемии и комиссии по отбору номинантов на премию "Оскар" от Украины, украинский кинопродюсер Юлия Синькевич, один из основателей кинофестиваля в Белграде, сербский продюсер Мирослав Магорович и лауреат международных кинофестивалей, турецкий кинорежиссер, сценарист Эрдем Тепегез.

В состав жюри национальной конкурсной программы вошли народная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки, переводчик, поэт, публицист Салим Бабуллаоглу, победитель кинофестивалей, кинорежиссер Эльмаддин Алиев.

В церемонии награждения приняли участие ряд членов жюри и руководитель отдела кинематографии министерства культуры Азербайджана, режиссер Руфат Гасанов.

Таким образом, победителями были объявлены:

Международная программа фестиваля:

"Специальный выбор жюри" – художественный фильм "Ку-ку", Светлана Белоруссова (Россия).

"Специальная премия жюри" – документальный фильм "Anima Animae Animam", Хосе Мартинес, Джульетта Гезрок (Испания).

"Лучший режиссер анимационного фильма" – Махса Самани, "Habub" (Иран).

"Лучший анимационный фильм" – "Behind the Scene", Ву Йен Шенг (Тайвань).

"Лучший режиссер документального фильма" – Вийет Ву, "The eternal springtime" (Вьетнам).

"Лучший документальный фильм" – "4000 Voices", Куиш Садджад (Ирак).

"Лучший режиссер художественного фильма" – Хейдар Таштан, "Çingiz" (Турция).

"Лучший художественный фильм" – "Daliya", Брюси Оласон (Исландия).

Национальная программа:

Диплом Центра молодых кинематографистов "Cinema" – "28 may", Эльвин Ахмедоглу.

"Лучший продюсер" – "Arzu", Руфат Ализаде.

Диплом жюри:

"Mən Gəncəyəm" – документальный фильм, Рамиль Агасиев.

"Mənim ailəm" – художественный фильм, Афаг Юсифли.

"Bir ovuc yumor və cansıxıcı kədər" – документальный фильм, Лала Алиева.

"Xocalı nişanəsi" – социальный ролик, Эльчин Эльханлы.

Специальный приз жюри:

"Artıq" – художественный фильм, Фарид Гусейнов.

"+65" – анимационный фильм, Севиндж Гулиева.

"Лучший сценарий" - "Qaldırın yelkənləri", художественный фильм, Сабина Хагвердиева.

"Лучший социальный ролик"- "Korona-incəsənətə yardım", Джавид Самедов.

"Лучший документальный фильм" – "Papanin", Тюркан Гусейнова.

Отметим, что номинации "Лучший художественный фильм", "Лучший анимационный фильм" и "Лучший режиссер" остались без победителей.

XII Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов прошел с 19 по 23 ноября. Организаторы - Центр молодых кинематографистов "Cinema" при поддержке министерства культуры Азербайджана, Киноцентра "Низами", киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, Госфильмофонда Азербайджана, Гильдии продюсеров Азербайджана, компании ÖZ FİLM и British Council.

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(Автор и фото - Вугар Иманов)