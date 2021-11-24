Будущий год должен придать новый импульс сотрудничеству России и Азербайджана - Михаил Швыдкой

БАКУ /Trend Life/ - 2022-й - год 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой - должен придать новый импульс сотрудничеству между двумя странами.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду журналистам спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах Международного форума Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами", стартовавшего 24 ноября в Баку.

Спецпредставитель Президента РФ сообщил, что в ходе сегодняшней встречи с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым состоялись переговоры на тему активизации контактов.

"Надеюсь, что министр культуры Азербайджана Анар Керимов в скором времени совершит визит в Россию", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)