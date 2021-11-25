В Баку открылась фотовыставка и прошла церемония награждения конкурса "Золотая осень" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме (Российский информационно-культурный центр) в Баку состоялось открытие фотовыставки "Золотая осень" и прошла церемония награждения одноименного конкурса, сообщает Trend Life.

На открытии мероприятия куратор проекта Рустам Гусейнов отметил наиболее интересные работы и поблагодарил всех участников.

Выставка вызвала большой интерес зрителей своими красочными работами и сбалансированной экспозицией. Основные цвета фотографий – золотой, красный, зеленый, отражают колорит осени и гармонично проявляются в природных и городских пейзажах.

Конкурс фотографий вызвал большой интерес как среди профессионалов, так и среди любителей фотосъемки. В конкурсе приняли участие более 60 фотографов из разных стран. Победителем стал Валерий Базрух с фотографией "Осень в горах Хызы", второе место - Александр Беляев "Краски осени", а третье место - Эльшан Юсибов "Золотая осень". Все участники выставки получили сертификаты, а победителям были вручены дипломы и памятные подарки.

Фотовыставка "Золотая осень" продлится до 30 ноября.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)