В Русском доме в Баку состоялись литературные чтения "Эпоха. Диалог сквозь столетия" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (РИКЦ) состоялись литературные чтения "Эпоха. Диалог сквозь столетия", посвященные 200-летию со дня рождения великого русского писателя, философа и публициста Федора Достоевского, сообщает Trend Life.



Литературные чтения открыл руководитель Русского Дома в Баку (РИКЦ) Ирек Зиннуров.

О жизнедеятельности писателя рассказала директор литературно-мемориального музея имени Федора Михайловича Достоевского в городе Санкт-Петербург Наталья Ашимбаева и доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой классической филологии, русской литературы и журналистики Петрозаводского государственного университета, почетный президент Международного Общества Федора Достоевского Владимир Захаров.



Тему литературных чтений продолжил народный писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, кандидат филологических наук, доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета (БСУ) Наида Мамедханова и доцент Бакинского славянского университета (БСУ) Кямаля Умудова.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)