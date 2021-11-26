В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО)

Культура 26 ноября 2021 10:52 (UTC+04:00)
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоится открытие выставки "Фрагменты бытия" известной грузинской художницы и искусствоведа Нино Кипшидзе, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Мероприятие пройдет при организации министерства культуры, Азербайджанского национального музея ковра и посольства Грузии в Баку.

Куратор выставки – главный куратор Грузинского национального музея, профессор Тбилисского государственного университета Ирина Кошоридзе.

На выставке будет представлено 45 панно, выполненных в технике аппликации по текстилю.

Работы Нино Кипшидзе - это тонкая грань между живописью и текстилем. Фрагменты ткани самой разной расцветки и фактуры создают неповторимую поверхность, визуально «прорывающую» двухмерную плоскость и представляющую зрителям совершенно новый, неповторимый, многомерный мир. Большая часть работ этой художницы представляет собой пейзажи и натюрморты, хотя в ее творчестве есть и фигуративные композиции. Ее пейзажи по своей лаконичности красочного выражения напоминают восточные гравюры.

Творчество Нино Кипшидзе изобилует натюрмортами с многоцветными букетами цветов, поражающими игрой различных фактур.

Своим творчеством художница продолжает традиции грузинского изобразительного и текстильного искусства.

Выставка продлится до 22 января 2022 года.

(Автор: Вугар Иманов)

В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Image
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Image
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Image
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Image
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Image
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Image
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Image
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Выданные физическим и юрлицам Нахчыванской АР кредиты превысили 185 млн манатов
Выданные физическим и юрлицам Нахчыванской АР кредиты превысили 185 млн манатов
В Visa назвали основные направления работы в Азербайджане (Эксклюзив)
В Visa назвали основные направления работы в Азербайджане (Эксклюзив)
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов в Грузию более чем вдвое
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов в Грузию более чем вдвое
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Национальной арене гимнастики в Баку царит великолепная атмосфера – спортсмен из Казахстана Общество 11:12
Процентные расходы банковского сектора Узбекистана выросли за год более чем на треть Узбекистан 11:07
Российские ученые разработали тест-систему для создания лекарства от COVID-19 Россия 11:04
Выданные физическим и юрлицам Нахчыванской АР кредиты превысили 185 млн манатов Экономика 10:58
Сегодня состоится встреча глав Азербайджана, России и Армении в Сочи Политика 10:54
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) Культура 10:52
Грузооборот аэропорта Эсенбога Анкары превысил 60 тыс. тонн Турция 10:49
ЕБРР поддержит Грузию в привлечении зарубежных инвестиций Грузия 10:48
Центробанк Азербайджана провел валютный аукцион Экономика 10:45
Переговоры в Сочи: чего ожидать Азербайджану? – АНАЛИЗ Политика 10:42
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:39
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 ноября Финансы 10:39
Министр обороны Азербайджана посетил новую воинскую часть коммандос (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:34
Инвестиции в основной капитал в Нахчыванской АР незначительно выросли за год Экономика 10:30
В Казахстане изучат вопрос расширения мощностей Шымкентского НПЗ после разработки ТЭО Энергетика 10:29
На востоке Австралии один человек погиб в результате наводнений Европа 10:28
В Баку стартовал второй день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 10:28
Азербайджан передал армянской стороне двух лиц армянского происхождения Политика 10:19
Азербайджан одной из первых стран мира предпринял шаги для противодействия COVID-19 - ВОЗ Политика 10:12
Доходы Нахчыванской АР от услуг связи и информации выросли за год более чем на 7% ИКТ 10:10
ВВП Нахчыванской АР превысил 2 млрд манатов Экономика 10:07
В Visa назвали основные направления работы в Азербайджане (Эксклюзив) Экономика 10:02
Казахстанское АО закупит стройматериалы Тендеры 09:45
Обнародована перевалка автомобилей между турецким портом Самсун и Новороссийском Турция 09:41
Нефть дешевеет на опасениях сокращения спроса Энергетика 09:30
МИД Азербайджана выразил соболезнования России Политика 09:22
Недалеко от Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 09:20
Трудовая миграция из Турции в Грузию значительно возросла Турция 09:13
Турецкий порт Самсун перевалил свыше 8 млн тонн грузов Турция 09:08
В Грузии будут действовать два типа COVID-паспортов Грузия 08:52
К 2030 году до 80% продаж Nissan будет приходиться на электромобили и гибриды В мире 08:48
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 08:27
Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ Ядерная программа 08:15
"Ривер Плейт" в 36-й раз стал чемпионом Аргентины по футболу Спорт 08:07
Президент Турции призвал к поддержке женщин в борьбе за свои права Турция 07:41
В Казахстане свыше 1,2 тыс. человек вылечились от коронавируса Казахстан 07:22
США подтвердили поддержку союзников восточного фланга НАТО США 06:51
Число пострадавших при ЧП на шахте в России выросло до 57 Россия 06:25
Новая правящая коалиция Германии хочет упростить получение гражданства Европа 05:44
В Чили разрешили прививать вакциной Sinovac детей от трех лет Другие страны 05:10
Джонсон предложил Франции и ЕС усилить борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш Европа 04:37
Великобритания отменила авиасообщение с ЮАР и еще пятью африканскими странами Европа 04:03
Крупнейший в мире музей под открытым небом открылся в Египте В мире 03:29
Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся в больницу после выписки Европа 02:57
Израиль запретил посещение ЮАР и еще шести стран Африки из-за нового штамма Израиль 02:26
ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР В мире 01:44
«Галатасарай» пробился в плей-офф Лиги Европы Спорт 01:10
В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19 Другие страны 00:43
Число погибших на шахте в России увеличилось до 52 человек Россия 00:20
Лига конференций: "Карабах" сыграл вничью с "Омонией" Общество 25 ноября 23:56
В Узбекистане создается новая авиакомпания Silk Avia Узбекистан 25 ноября 23:33
Увеличился объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан Грузия 25 ноября 23:28
Шторм "Арвен" приблизился к берегам Великобритании Европа 25 ноября 23:18
В Кыргызстан поступили 115 тыс. доз вакцины Moderna, переданные Францией Кыргызстан 25 ноября 23:07
Производство стали в Иране за 10 месяцев превысило 22 млн тонн Иран 25 ноября 22:34
Совбез Турции: Армения должна воспользоваться предоставленным шансом Турция 25 ноября 22:23
ЮНЕСКО приняло первые глобальные этические стандарты в сфере искусственного интеллекта В мире 25 ноября 22:12
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину Политика 25 ноября 21:31
Посвящаю свою победу памяти шехидов - азербайджанский гимнаст Общество 25 ноября 21:30
Будут конкретные результаты - Максим Шевченко о встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи Политика 25 ноября 21:20
Президент Ильхам Алиев предлагает армянам в Карабахе гражданство Азербайджана - это очень щедрое предложение - Максим Шевченко (ФОТО) Политика 25 ноября 21:00
В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 25 ноября 20:49
Государственная налоговая служба Азербайджана о планируемых изменениях в законодательстве Экономика 25 ноября 20:43
Госагентство жилищного строительства Азербайджана объявило тендер Экономика 25 ноября 20:21
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов в Грузию более чем вдвое Грузия 25 ноября 20:13
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились победители в программе синхронных прыжков на батуте Общество 25 ноября 20:09
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Российской академии наук (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 ноября 20:01
Глава МИД Азербайджана встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Политика 25 ноября 19:49
В Бакинском суде по тяжким преступлениям допрошены свидетели по уголовному делу Вугара Сафарли Общество 25 ноября 19:39
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились победители в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин Общество 25 ноября 19:34
Central Asia's Got Talent - Центральная Азия ищет таланты в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 25 ноября 19:30
Российский спортсмен занял первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке Общество 25 ноября 19:23
В Азербайджане оборот по платежным картам вырос более чем на 42% Финансы 25 ноября 19:19
В Азербайджане государственная служба по вопросам имущества провела очередной аукцион Финансы 25 ноября 19:14
Радость победы – лучшие моменты первого дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 25 ноября 19:13
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: "золото" в прыжках на акробатической дорожке завоевала россиянка Общество 25 ноября 19:08
Делегация во главе с Кямраном Алиевым и Шабаном Йылмазом посетила Шушу (ФОТО) Политика 25 ноября 19:03
В Азербайджане завершают разработку электронной подписи нового поколения ИКТ 25 ноября 18:48
Российские гимнасты заняли все призовые места на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте Общество 25 ноября 18:42
В Русском доме в Баку состоялись литературные чтения "Эпоха. Диалог сквозь столетия" (ФОТО) Культура 25 ноября 18:37
В Азербайджане осужден бывший худрук Государственного оркестра духовых инструментов Общество 25 ноября 18:34
Представительница США заняла первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте Общество 25 ноября 18:31
Управление образования города Баку о ситуации с коронавирусом в школах Общество 25 ноября 18:19
Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) Общество 25 ноября 18:10
В ходе Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку стартовали финальные соревнования (ФОТО) Общество 25 ноября 18:06
Баку - безопасный город с развитой инфраструктурой - глава представительства Общество 25 ноября 18:02
С тобой моя душа…Теплый бакинский вечер в холодную осеннюю погоду (ФОТО/ВИДЕО) Культура 25 ноября 17:43
На Всемирных соревнованиях в Баку определились финалисты в программе синхронных прыжков на батуте среди женщин Общество 25 ноября 17:42
Шести жителям Израиля предъявлены обвинения в ограблениях граждан, желавших купить виртуальную валюту Израиль 25 ноября 17:37
Дети не должны становиться мишенями во время военных конфликтов - омбудсмен Азербайджана Общество 25 ноября 17:32
Во Франции ношение масок станет обязательным на рождественских ярмарках Европа 25 ноября 17:29
Объем депозитов банков Узбекистана вырос более чем на 30% Узбекистан 25 ноября 17:26
Увольнение непривитых в ВВС США откладывается как минимум на год США 25 ноября 17:25
Делегация во главе с послом Израиля посетила Агдам (ФОТО) Политика 25 ноября 17:19
Утвержден перечень памятников в Шуше, на которых запрещено размещать рекламу Политика 25 ноября 17:14
Корейские компании приглашены к участию в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) Экономика 25 ноября 17:07
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане Другие страны 25 ноября 17:01
В Азербайджане более 200 предпринимателей зарегистрировались на платформе видеотренингов Экономика 25 ноября 17:01
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в программе синхронных прыжков Общество 25 ноября 16:59
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у мужчин Общество 25 ноября 16:53
Все новости