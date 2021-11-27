О любви азербайджанского парня и грузинской княжны через 100 лет (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После длительной, из-за пандемии, паузы на сцену Азербайджанского академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна вновь вышли герои эпохального романа Курбана Саида "Али и Нино", сообщает Trend Life.

И вновь любовь азербайджанского парня Али Хана Ширваншира (заслуженный артист Мурад Мамедов) и грузинской княжны Нино Кипиани (заслуженная артистка Хаджар Агаева) подтверждает простую истину: Азербайджан – страна мультикультурализма и толерантности.

Хроника событий периода с 1914 по 1920 годы легла в основу созданной по произведению Курбана Саида пьесы заслуженного работника культуры Валентины Резниковой. Любопытные факты об азербайджанской аристократии, культурной и общественной жизни Баку того периода, взаимоотношения влюбленных, представляющих разную культуру и веру, а также роковое стечение обстоятельств, разлучивших главных героев - Али и Нино, об этом повествуется в спектакле в постановке Ильгара Сафата.

На долю двух молодых людей – мусульманина Али и православной христианки Нино, азербайджанца и грузинки, выпало множество препятствий и сложностей, с которыми они справляются мужественно и непоколебимо. Повествование о любви героев, их взаимоотношениях разворачивается на фоне исторических событий периода Первой мировой войны и распада Российской империи, в то время, когда на мусульманском Востоке появилась первая демократическая республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР, 1918-1920).

Для спектакля созданы потрясающие декорации и костюмы, звучит необычайно красивая музыка, все это создает фон, подчеркивающий сюжетную линию.

В спектакле также заняты заслуженные артисты Юрий Омельченко, Елена Спицына, Магсуд Мамедов, Салман Байрамов, Эльмира Асланова, актеры Ягуб Зейналов, Ярослав Трифонов, Борис Бродский, Ибрагим Чингиз, Рустам Керимов, Заур Терегулов, Иосиф Ткач и другие.

(Автор: Вугар Иманов)