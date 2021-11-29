Чингиз Абдуллаев: Здесь изложены реальные события… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась презентация книги поэта-публициста, члена Союза писателей Азербайджана, доктора философии в области экономики Эльхана Джафарова под названием “Tanrım, sənin qulunam mən”, посвященная нашим героям, ветеранам и воинам, павшим за свободу и независимость страны от армянских агрессоров, сообщает Trend Life.

В первой главе книги были опубликованы стихи, а во второй - публицистические статьи на азербайджанском и русском языках.

Автор предисловия, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев подчеркнул, что несмотря на то, что большая часть стихов поэта была написана в период первой Карабахской войны, они по-прежнему актуальны.

"Здесь изложены реальные события с целью запечатлеть историю, не забыть грязную политику, проводимую против нас злейшими врагами. Во второй главе собраны статьи о творчестве известных личностей, оказавших влияние на возрождение национального мышления нашего народа. Стихотворения автора звучат гармонично и в унисон с современным временем. В стихах Эльхана Джафарова также нашло выражение обличения и упреки над теми, кто старается на все закрыть глаза", - отметил писатель.

Называя автора поэтом-песенником, Чингиз Абдуллаев отметил, что поэтическая гармония в его стихах воодушевила известных композиторов написать к ним музыку, которые были исполнены знаменитыми певцами.

Выступивший с речью автор книги поблагодарил тех, кто внес вклад в организацию презентации книги. Он подчеркнул, что, будучи профессиональным финансистом, в своем творчестве акцентировал внимание на патриотизм, идеологию азербайджанства.

"В книге собраны написанные мною в течение 30 лет стихи и статьи, в которых выражается любовь к Родине и литературе. Также в этой книге были опубликованы мои исследовательские статьи о жизни и деятельности моего прапрадеда Садыхджана, которого называют отцом азербайджанского тара", - сказал Джафаров.

На мероприятии были также исполнены песни на стихи Эльхана Джафарова.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)