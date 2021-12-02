Юбилей Азера Дадашева отметили праздничным концертом (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел концерт, посвященный 75-летию видного современного представителя национальной композиторской школы, народного артиста Азербайджана, профессора БМА Азера Дадашева, сообщает Trend Life.

На открытии вечера заведующий кафедрой "История музыки" БМА, заслуженный учитель, доктор искусствоведения, профессор Ульвия Иманова рассказала о богатом творческом наследии Азера Дадашева и поздравила юбиляра с праздником, пожелав композитору новых творческих успехов.

Прозвучали произведения композитора в исполнении студентов и преподавателей - Заррин Алиева (скрипка), Арзу Сафарова, Лариса Заирбекова, Наргиз Кенгерли, Нурана Зейналова, Ульвия Кязимова (фортепиано), Орхан Гусейнов (виолончель), Арастун Гулиев, Руслан Персан (вокал). Ряд композиций был исполнен под аккомпонемент самого юбиляра Азера Дадашева. Концерт завершился бурными аплодисментами.

3 декабря в 14:00 в Союзе композиторов Азербайджана состоится еще одно концертное мероприятие, приуроченное к юбилею композитора Азера Дадашева.

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Азер Дадашев родился 1 декабря 1946 года в Баку. Выпускник композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории (ныне БМА) по классу великого композитора Гара Гараева. Член Союза композиторов СССР и Азербайджана с 1973 года, член гильдии профессиональных режиссеров Азербайджана (2003), член правления Союза композиторов Азербайджана (2007), председатель "Симфонического отдела" союза. Обладатель Медали Папы Римского Иоанна Павла II, Почетного знака Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Азер Дадашев является автором более 150 музыкальных произведений во всех жанрах академической музыки - 14 симфоний, 20 кантат и опер, детской оперы "Приключения маленького Мукуна", балетной миниатюры "Восточная фреска", концертов для фортепиано, флейты, альта, камерной музыки, духовых инструментов, сюиты для оркестров народных инструментов, большого количества камерно-инструментальных и хоровых произведений, музыки к более чем 20 кинофильмам, песен. Также является автором Национального паралимпийского гимна Азербайджана.

Произведения композитора исполнялись выдающимися азербайджанскими и зарубежными дирижерами – Ниязи, Рауфом Абдуллаевым, Назимом Рзаевым, Рамизом Меликаслановым, Ялчином Адыгезаловым, Теймуром Гейчаевым, Фахраддином Керимовым, Дмитрием Китаенко, Романом Матсовым, Резо Шилакадзе (Грузия), Владимиром Рунчаком и другими. Его работы представлялись в ряде зарубежных стран, в том числе во Франции, США, Англии, Финляндии, Турции, Иране, России и других, входили в программу многих престижных фестивалей.

Музыка композитора также используется в музыкальных учебных заведениях и включена в учебные программы. В Азербайджане были проведены международные конкурсы, посвященные творчеству Азера Дадашева. Многие его ученики активно работают в различных областях музыкальной культуры Азербайджана и зарубежья. Входил в состав жюри различных музыкальных конкурсов, проводимых в республике.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)