Как попасть в рай, или Остросюжетная и мистическая история российских актеров в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Дворца Гейдара Алиева состоялся показ спектакля "Как попасть в рай?" по пьесе итальянского драматурга Луиджи Лунари "Трое на качелях", сообщает Trend Life.

Пьеса "Трое на качелях" стала широко известна за пределами Италии - она переведена на 21 язык мира и ставится в театрах разных стран.

Вот и в Баку спектакль "Как попасть в рай?" вызвал огромный интерес. Во-первых, публику привлек интригующий сюжет, во-вторых, звездный состав российских актеров - Сергей Астахов, Андрей Кайков, Олег Андреев и Екатерина Скулкина. В спектакле известный и любимый многими зрительницами актер Астахов выступил еще и в качестве режиссера. Поэтому у бакинской публики было много поводов посетить постановку.

Сюжет спектакля остросюжетный, мистический и напряженный - трое мужчин, ранее не знакомые, сходятся в одном месте. Никто не узнает до самого конца, что предвещает эта странная встреча… Кстати, Екатерине Скулкиной отведена очень интересная роль, именно ее героиня проливает свет на многие хитросплетения.

Были показаны неординарные ситуации, в которые попадают герои. История настолько увлекла зрителей, что они не отрывая взгляд следили за событиями на сцене.

Каждый из актеров полностью вжился в образ, великолепная и очень эмоциональная игра артистов покорила сердца бакинских зрителей. В благодарность публика наградила их бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)