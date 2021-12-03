В Ичеришехер показали "Славянскую красавицу" из произведения Низами (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - В рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami, организованного в галерее Art Tower в Ичеришехер, прошло мероприятие, посвященное творчеству великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.
Вечер был организован НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке Государственного управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Музейного центра "Ичеришехер" и Главного управления культуры города Баку.
Мероприятие посетили известные деятели культуры и искусств, участники и создатели проектов в рамках Art Fest Nizami.
Как подчеркнул в своем выступлении глава НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, Art Fest Nizami проводится НПО в рамках Года Низами Гянджеви.
Его основная цель – привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта.
На мероприятии прозвучали поэтические произведения великого Низами Гянджеви на азербайджанском и русском языках.
Далее вниманию гостей вечера был представлен видеоролик под названием "Славянская красавица", посвященный одной из героинь поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц".
Образ славянской красавицы Сакалибы воплотила блогер и общественный деятель Лидия Шестак-Алиева. В видеоролике звучат яркие образцы поэзии гениального поэта Низами на музыку выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.
Над проектом работали: художник по костюмам Сабина Зулалова, пианистка Саида Тагизаде, чтец Мехман Пириев, оператор Мадина Дорожкина.
В рамках проекта для каждой из "Семи красавиц" созданы отдельные видеоролики, презентации которых проходят поэтапно в рамках Art Fest Nizami.
Отметим, что автор идеи фестиваля искусств Art Fest Nizami - глава НПО Arts Council Azerbaijan, художник и искусствовед Дадаш Мамедов. Куратор фестиваля – директор художественной школы Art School Сона Гулиева.
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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)