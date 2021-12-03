Загадочная судьба генерала… В Баку презентована книга о Мамеде Багире Багирове (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация книги "Загадочная судьба генерала", повествующая о жизни и службе генерал-майора Мамеда Багира Багирова (1901-1946), занимавшего пост начальника штаба Противовоздушной обороны бакинского военного округа в годы Второй мировой войны, сообщает Trend Life.

Изданная в Израиле книга "Загадочная судьба генерала" является переводом на русский язык вышедшего в Баку в 2013 году научно-исследовательского труда доктора исторических наук, профессора Магеррама Зульфугарлы, составленного на основе архивных данных, фотодокументов, прессы, воспоминаний родственников генерала Мамеда Багира Багирова.

Книга переведена на русский язык и выпущена в свет Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз" с целью популяризации исторической правды об Азербайджане и его достойных сыновьях, а также воспитания молодежи в духе патриотизма и чувства гордости за свой народ и страну.

Издание книги приурочено к 30-летию восстановления независимости Азербайджана, годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, и посвящено 120-летию со дня рождения генерал-майора Мамеда Багира Багирова.

Выступившая на открытии мероприятия директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева отметила, что книга "Загадочная судьба генерала" издана по инициативе Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз". Она подчеркнула, что на протяжении 44-дневной Отечественной войны Израиль всегда был рядом с Азербайджаном и поддерживал нас.

"Загадочная судьба генерала" - книга о большой личности, военном деятеле Мамеде Багире Багирове. К сожалению, об этой личности нет достаточной информации, данное издание проливает свет на его жизнь и деятельность. Читатели издания узнают о многих ранее неизвестных исторических фактах", - сказала Рзаева.

Переводчик издания, руководитель данного проекта, директор Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяна Сальман подчеркнула, что Мамед Багир Багиров – генерал, который в период Второй мировой войны (с 1939 по 1945 годы) был начальником штаба Противовоздушной обороны бакинского военного округа.

"Естественно, все знают, насколько важным объектом был Бакинский военный округ, что значила в годы войны оборона воздушного пространства. Это работа была выполнена абсолютно и исключительно четко, на очень высоком уровне - и всем этим руководил Мамед Багир Багиров. К сожалению, такую большую личность постигла трагическая судьба... По окончании войны Мамед Багир Багиров был вызван в Москву, в Баку он уже вернулся тяжело больным и вскоре скончался… Поэтому книга и называется "Загадочная судьба генерала", - сказала она.

Егяна Сальман заявила, что в те годы имя Мамеда Багира Багирова было под запретом, поэтому информации о генерале нет.

"Только в Большой советской энциклопедии имеется совсем краткая информация, еще может быть в паре источников. Автором книги о генерале является исследователь, профессор Магеррам Зульфугарлы, он по крупицам собирал информацию, она абсолютно правдива, основана только на архивных документах и фотографиях английской разведки", - отметила Егяна Сальман.

По словам автора книги, доктора исторических наук, профессора Магеррама Зульфугарлы, при составлении издания одной из его задач было избавиться от "белых пятен" в истории Азербайджана, а также представить широкой общественности достоверную информацию о таких видных личностях, как Мамед Багир Багиров.

"До того как приступить к работе над изданием, я был приглашен на одну конференцию, где среди гостей присутствовал английский историк. Он привез с собой рассекреченные архивные документы и фотографии английской разведки, среди них были фотоснимки, планы Баку времен войны. И это говорит о том, насколько был важен Баку, особое внимание уделялось нефтяным залежам. Мне удалось получить данные материалы, именно они вошли в книгу", - сказал Зульфугарлы.

В своем выступлении начальник Музея военной истории Азербайджана, полковник Азизага Ганизаде подчеркнул, что необходимо исследовать неизвестные факты из жизни и деятельности таких личностей, как Мамед Багир Багиров и доносить их до общественности. Также было отмечено, что в Музее будет создан уголок, посвященный Мамеду Багиру Багирову.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, говоря о значимости издания, отметил роль Егяны Сальман в выходе в свет данной книги. Было отмечено, что деятельность Егяны Сальман направлена на укрепление и расширение отношений между Израилем и Азербайджаном в сфере культуры.

Чингиз Абдуллаев отметил, что молодое поколение азербайджанцев должно знать свою историю, выдающихся исторических личностей, и в этом деле издание книг, повествующих об исторических деятелях, несет значимую роль.

Руководитель отдела международных отношений Азербайджанского университета туризма и менеджмента Орхан Муса и профессор Асиф Гаджилы подчеркнули, насколько важны знания о пошлом, истории своей страны, насколько велика роль ученых, исследователей в данном вопросе.

Было отмечено, что выход в свет книги о кропотливой деятельности, честном труде, сложной судьбе и загадочной смерти генерала Мамеда Багира Багирова станет еще одним шагом к удалению "белых пятен" в истории Азербайджана.

В заключение мероприятия слово было передано внучке Мамеда Багира Багирова - преподавателю Университета туризма и менеджмента Минаханым Багировой-Асадли, которая выразила глубокую признательность всем, кто причастен к изданию книги о генерале.

"Бабушка много рассказывала о дедушке. Его дети и внуки всегда старались соответствовать его имени", - сказала она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)