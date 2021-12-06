Вечное противоборство двух стихий, или как в Баку отметили 90-летие Тофига Бакиханова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоялся показ балетных спектаклей "Каспийская баллада" и "Добро и Зло", посвященных 90-летию видного азербайджанского композитора, народного артиста Тофига Бакиханова, сообщает Trend Life.

Со вступительным словом на вечере выступила заслуженный деятель искусств, секретарь Союза композиторов Азербайджана, профессор, доктор философии по искусствоведению Земфира Гафарова, которая рассказала о творческом пути Тофига Бакиханова и его вкладе в музыкальное искусство Азербайджана.

Было отмечено, что Тофиг Бакиханов - народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", лауреат премии "Хумай", известный азербайджанский композитор. Он является автором 8 симфоний, 5 симфонических мугамов, 6 симфонических поэм, 25 концертов для разных инструментов, 26 сонат, трех одноактных балетов, трех оперетт в соавторстве с композитором Нариманом Мамедовым, более 100 песен.

Тофиг Бакиханов - представитель потомственных музыкантов. Его отец - известный исполнитель на таре, народный артист Ахмед Бакиханов - был большим другом великого Узеира Гаджибейли. В детстве Тофига Бакиханова слушал сам Узеир Гаджибейли и предсказал ему блестящее будущее. Этот момент запечатлен в полотне художника Гусейна Гаджиева.

Далее состоялись показы балетов "Каспийская баллада" и "Добро и Зло".

"Каспийская баллада" - балетное произведение, посвященное Каспию, его богатым нефтью недрам и, конечно же, людям, работающим в море. Написан был этот балет в 60-70-е годы прошлого столетия, но до сих пор он в репертуаре театра. Сценическое произведение не потеряло своей актуальности и вновь было представлено публике, которая встретила "Каспийскую балладу" с большим интересом.

Балет "Добро и Зло" создан по мотивам одноименного произведения Низами Гянджеви. Извечная борьба добра со злом, потери и приобретения, поражение и, наконец, победа красной нитью проходят через сюжет балета. Создатели постановки музыкой, пластикой и танцем рассказывают о вечном противоборстве двух стихий.

Показы прошли с большим успехом, в заключение вечера зрители наградили бурными овациями как юбиляра, так и участников спектаклей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)