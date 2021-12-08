Драма солдата и мир грез пожилой учительницы - успех азербайджанских кинорежиссеров в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Два азербайджанских фильма удостоены награды 9-го международного кинофестиваля "Шелковый путь" в Стамбуле, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В нынешнем году для участия в фестивале было подано рекордное число заявок - 3 089 (по числу фильмов). От Азербайджана наград фестиваля удостоены фильм Амиля Амала Titrəmə ("Озноб") и кинолента Лятифа Лятифсоя Anya ("Аня").

Кинолента Titrəmə удостоена награды в категории "Лучший фильм" международной программы короткометражных художественных фильмов. Фильм повествует о драме солдата, который потерял ногу, подорвавшись на мине. Авторы сценария картины - Амиль Амал, Агшин Эврен, Айшад Сафаралиев, оператор - Али Султанов, художественный руководитель и продюсер - Джамиль Гулиев. В фильме снимались: Бахруз Вагифоглу и Ильгар Джахангирли. Картина снята по заказу министерства культуры на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Фильм Anya Лятифа Лятифсоя завоевал "Специальный приз жюри" в рамках международной программы короткометражных документальных фильмов фестиваля.

Картина повествует о бывшей учительнице русского языка и литературы Анне Викторовне, которая преподавала в одной из сельских школ Азербайджана, о глубине ее мира грез и мыслей, судьбе и прожитой жизни.

Ранее фильм был представлен в секции Eastern Vista 38-го Международного фестиваля "Фаджр".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)