Азербайджанский фильм получил два приза в Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественно-документальный фильм "Yaradanlar" (Созидатели) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева получил два приза в Великобритании. Об этом сообщил Trend Life автор картины.

Картина удостоена приза жюри Europe Film Festival 2021 – Diamond Award (Алмазный приз) за октябрь-ноябрь и приза London International Monthly Film Festival 2021 - Special Mention (Особое упоминание) за ноябрь. Результаты конкурса были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией COVID-19.

Фильм "Yaradanlar" (Созидатели) повествует о жизни и творчестве известных архитекторов Микаила Усейнова (1905-1992) и Садыга Дадашева (1905-1946), о том, как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология.

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Салнамэ" в 2020 году. Картина ранее была удостоена призов международных кинофестивалей в Италии, Индии, Японии, США, Великобритании. Недавно премьера картины прошла в Баку.

Автор идеи фильма - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, оператор-постановщик – Руфат Сулейманов, художник – Лала Гусейнзаде, композитор – Азер Аскеров, продюсер – Назим Гусейнов.

(Автор: Вугар Иманов)