О "Вавилонской башне" Фараджа Гараева рассказали в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в рамках проекта "Mədəni Yenilənmə" ("Культурная перезагрузка") состоялась встреча с народным артистом Азербайджана, композитором, педагогом, сыном выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева - Фараджем Гараевым и музыковедом, доктором философии Рауфом Фархадовым, сообщили Trend Life в музее.

В мероприятии приняли участие видные деятели культуры искусства, среди которых - директор Дома-музея Гара Гараева, дочь выдающегося композитора Зулейха Гараева-Багирова, художник, кинорежиссер, доктор философии Теймур Даими и другие.

Со вступительным словом выступила директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова. Затем подробно о проекте рассказала сотрудник музыкального сектора Отдела культуры и нематериального наследия министерства культуры Азербайджана, музыковед Туран Мамедалиева.

Было отмечено, что проект "Mədəni Yenilənmə" проводится Пространством Современного Искусства YARAT совместно с министерством культуры Азербайджана с октября 2021 года.

Основная цель "Mədəni Yenilənmə" - познакомить азербайджанскую публику с деятельностью наших талантливых соотечественников, проживающих за рубежом, которые добились профессиональных успехов в музыке, театре, кино, литературе и науке.

Далее Рауф Фархадов поделился своими мыслями о творчестве Фараджа Гараева. Было отмечено, что важное место в творчестве Фараджа Гараева занимает связь с историей музыки, традициями классицизма. Композитору важно не только показать историю музыки, но и раскрыть то, что ему близко и ценно.

Затем к разговору присоединился Фарадж Гараев, подчеркнув, что в рамках встречи будут представлены два его произведения и состоится их обсуждение. Автор предоставил информацию о композициях, раскрыв интересные факты. На вечере было рассказано о произведениях "Вавилонская башня" и "Ностальгия".

Мероприятие продолжилось интересной дискуссией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)