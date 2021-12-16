В Баку почтили память Вагифа Мустафазаде: он прожил короткую, но содержательную жизнь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 42-летием со дня смерти выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 – 16.12.1979) сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана и филиала музея - Дома-музея Вагифа Мустафазаде посетили его могилу и почтили память музыканта, сообщили Trend Life в музее.

Далее в одиннадцатилетней Детской художественной школе №2 имени Вагифа Мустафазаде прошло мероприятие, посвященное памяти музыканта.

На мероприятии выступили директор школы, заслуженный артист Акиф Сулейманбейли, директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, заведующая Домом-музеем Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева.

Было отмечено, что Вагиф Мустафазаде прожил короткую, но содержательную жизнь. Он удачно синтезировал джазовую музыку с азербайджанским мугамом, имеющим глубокие корни, тем самым добавил уникальные образцы джаз-мугама в сокровищницу мировых музыкальных жемчужин. Вагиф Мустафазаде является автором концерта для фортепиано с симфоническим оркестром, симфонии "Мугам" (неполная), ряда джазовых сочинений и пьес.

В ходе мероприятия был также представлен бюст матери Вагифа Мустафазаде Зивяр Алиевой, которая много лет работала педагогом в музыкальной школе.

Вечер продолжился концертом, посвященным памяти Вагифа Мустафазаде. В исполнении Гюльсум Эльдаровой, Вусала Айдамирова, Ибрагима Бабаева, Джавида Азизова, Хидаята Садыхбейли, вокального ансамбля "Севиль" и учащихся школы прозвучали красивые музыкальные композиции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)