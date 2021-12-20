Обучая – учусь, или Новый проект с народным артистом Бахтияром Ханызаде
БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана приступает к старту проекта "Öyrədərək öyrənirəm" ("Обучая – учусь"), сообщили Trend Life в ведомстве.
В рамках проекта первое мероприятие пройдет 10-14 января 2022 года с участием народного артиста, главного режиссера Азербайджанского государственного театра пантомимы Бахтияра Ханызаде.
В мастер-классах могут принять участие театроведы, актеры и режиссеры как среди профессионалов, так и среди молодежи и студентов.
10-11 января пройдут занятия для актеров под названием "Həqiqi hisslərlə yaşamaq azdır" ("Мало жить настоящими чувствами"), 13 января - мастер-класс для режиссеров "Şekspirin Hamleti. Hamlet kimdir?" ("Гамлет Шекспира. Кто Гамлет?"), а 14 января состоятся занятия под названием "Teatr və mən – mən və teatr" ("Театр и я – я и театр"), предназначенные для театроведов.
Мастер-классы будут проходить в Азербайджанском государственном театре пантомимы с 11.00 до 13.00.
Посещение занятий по предварительной регистрации (https://forms.gle/GfQE5WEdebvfHX6n9 ). Прием заявок проходит до 5 января 2022 года.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)