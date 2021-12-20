Женщина с сильным характером и добрым взглядом… - 105-летие любимой "Гайнаны" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Женщина с сильным характером, но с потрясающе добрым взглядом, с удивительным чувством юмора и трогательной улыбкой. Этими словами часто вспоминают любимую миллионами зрителей азербайджанскую актрису Насибу Зейналову.

Литературно-художественный вечер, посвященный 105-летию со дня рождения выдающейся актрисы, народной артистки Азербайджана Насибы Зейналовой (1916 - 2004), прошел при организации Главного управления культуры города Баку во Дворце культуры поселка Мардакян, сообщили Trend Life в Управлении.

Вначале гости мероприятия ознакомились с экспозицией работ, созданных Реной Джафаровой - ученицей художественных курсов при Дворце культуры. Произведения, посвященные Насибе Зейналовой, произвели большое впечатление на зрителей, особенно на внучку выдающейся актрисы – Насибу Аскерову.

Выступая на открытии вечера, директор Дворца культуры Джавид Шахбазбеков рассказал о творческом пути Насибы Зейналовой, о вкладе, который актриса внесла в национальное театральное искусство.

Было подчеркнуто, что Насиба Зейналова – одна из самых любимых актрис театра и кино не одного поколения азербайджанских зрителей. Ее талант уникален, она гениальна и неподражаема, и зрители любят ее именно за это.

Воспоминаниями о Насибе Зейналовой на мероприятии поделились заслуженные артисты Чингиз Ахмедов и Мирза Агабейли.

Красивые и мелодичные музыкальные номера представили популярные исполнители Азад Шабанов, Амиль Гасаноглу, Джамиля Гамбаева и Айлин Ильгар, а танцевальный коллектив "Lalələr" - красивую хореографическую композицию.

В ходе мероприятия актеры Эльгюн Валиев, Афаг Байрамова, Эльхан Рагимов, Мир-Захид Мамедов представили фрагменты из спектаклей, в которых была занята Насиба Зейналова.

В заключение вечера внучка Насибы Зейналовой - Насиба Аскерова выразила признательность организаторам мероприятия и рассказала зрителям интересные факты, связанные с жизнью и творчеством народной артистки.

Отметим, что Насиба Зейналова, дочь одного из основателей азербайджанского профессионального театра Джахангира Зейналова, родилась 20 апреля 1916 года в Баку. Уже в раннем детстве маленькая Насиба проявляла интерес к искусству и театру. В 1932 году она поступила в драматический кружок Рзы Тахмасиба. В 1937 году гастролировала по городам Азербайджана в составе театральной труппы. В 1938 году Зейналова поступила на работу в открывшийся Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии (сейчас - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр), откуда и начался ее путь к славе. Актриса сыграла свою первую роль цыганки в спектакле "Женатый холостяк" на сцене этого театра. Успешный дебют на долгие годы связал судьбу актрисы с этим коллективом. Множество незабываемых образов воплотила в театре и кино Насиба Зейналова, но самой незабываемой ролью на сцене стала Джаннет хала в пьесе Меджида Шамхалова "Гайнана" (Свекровь). Эта роль стала визитной карточкой народной артистки, особенно после экранизации произведения.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)