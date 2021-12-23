"Билясувар" принес азербайджанскому режиссеру награду "Московской премьеры" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский режиссер Эльвин Адыгезал удостоен специального приза жюри III Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Он удостоен специального приза жюри в номинации "За лучшую режиссерскую работу" за фильм "Biləsuvar" (Билясувар). Фильм был представлен в конкурсной программе полнометражных фильмов.

Отметим, что Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" ведет свою историю с 2003 года. Его президентом был народный артист СССР Алексей Баталов.

В этом году на фестивале, помимо конкурсных программ полнометражных и короткометражных фильмов, в которых участвуют и азербайджанские картины ("Билясувар", Эльвин Адыгезал; "Гухуроба", Теймур Гамбаров), также была представлена специальная программа "Молодое азербайджанское кино", куда вошли фильмы - "Хамелеон" (Руфат Гасанов, Эльвин Адыгезал), "Врозь" (Эльмар Иманов, Энгин Кундаг), "К вечеру" (Теймур Гаджиев), "Одышка" (Азер Гулиев) и "Шепоты. Иногда крики" (Лала Алиева).

Полнометражный художественный фильм "Biləsuvar" снят азербайджанским режиссером и сценаристом Эльвином Адыгезалом. Оператор – Огтай Намазов, композитор - Фарид Ака.

Проект реализован продюсерскими центрами Caracteres Productions, Memuar Films и Adari Films. Продюсеры – Этьен де Рикод (Франция), Интигам Гаджилы и Ирада Багирзаде.

Фильм снят в форме киноальманаха, который состоит из пяти автономных новелл. Их действие происходит в районном центре на юго-востоке Азербайджана – в Билясуваре и окрестных селениях. В картине повествуется о взаимоотношениях героев, отражающих их внутреннюю суть.

В ролях – Кямран Агабалаев, Гюнель Зульфугарлы, Ильгар Дадаш, Тофиг Асланов, Лачын Асланова, Ниямеддин Аманов, Гюнель Мирзали, Джахангир Мелик, Мамед Гаджиев, Руслан Исмайлов, Теймур Гулиев и другие.

(Автор: Джани Бабаева)