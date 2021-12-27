Юные таланты представили концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Детской музыкальной школе №34 Главного управления культуры города Баку прошел концерт юных талантов, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщает Trend Life.

В исполнении учащихся школы были представлены композиции азербайджанских и мировых классиков.

Среди гостей мероприятия были начальник Главного управления по культуре г. Баку Джалил Меликов, представители министерства культуры, преподаватели и учащиеся школы.

Главная цель концерта - создание условий для развития талантов и их профессионального продвижения, воспитание и развитие личности на основе высокохудожественных образцов музыкального искусства, создание условий для творческой самореализации.

(Автор: Вугар Иманов)