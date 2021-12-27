Азербайджанский театр кукол отметил юбилей красочной программой и наградами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига провел торжественное мероприятие, посвященное 90-летию, сообщает Trend Life.

Среди гостей были известные деятели культуры и икусства, творческой интеллигенции и молодежи, и, конечно же, самые юные зрители. Гостям были представлены интересные номера из различных спектаклей репертуара театра.

Директор театра, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде рассказал об истории и успехах коллектива.

Здание, в котором размещается Кукольный театр, было построено польским инженером Иосифом Плошко для кинотеатра "Феномен" в 1910 году. В 1921 году при участии архитектора Зивяр бека Ахмедбекова были проведены ремонтно-реставрационные работы, после этого в здании в разные времена располагались "Сатирагит-театр", Тюркский рабоче-крестьянский театр, Театр музыкальной комедии, Музей сельского хозяйства и т.д. Основу Театра кукол заложил в 1931 году актер Моллаага Бабирли, который стал директором, главным режиссером и художественным руководителем труппы. Он даже создал мастерскую в своей квартире, где изготавливал куклы. А первое представление под названием "Цирк" было показано в 1932 году. В разные годы театр функционировал как самостоятельный Театр кукол или же в составе Государственной филармонии. В апреле 1964 года здание окончательно было передано кукольному театру и присвоен статус – государственный . В театре имеются два отделения: азербайджанское и русское. Начиная с 1974 года, наряду с детскими спектаклями, показываются спектакли и для взрослых. За эти годы коллектив неоднократно с успехом принимал участие в театральных фестивалях в странах Европы и Азии. Со временем театр был оснащен новым техническим оборудованием, отвечающим мировым стандартам, здание было капитально отремонтировано и реконструировано. В ноябре 2011 года в Баку прошел первый Международный фестиваль театра кукол. В театре действует Национальный центр Международной ассоциации деятелей кукольных театров (UNİMA). Со дня создания зрителям было представлено более 600 спектаклей. В данное время в репертуаре около 30 постановок. Театр кукол - единственный в стране театр, где действуют сразу три студии – детская "Oyuq", взрослая - "Oyun", инклюзивная - "Küllücə".

Заместитель министра культуры Эльнур Алиев и председатель Союза театральных деятелей, народный артист Гаджи Исмаилов рассказали о роли театрального искусства в формировании эстетической культуры общества, пропаганде национального и мирового наследия, культуры и искусства, творческого развития, особо подчеркнув роль государства в заботе и внимании в этой сфере. Коллектив театра был отмечен почетными дипломами.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)