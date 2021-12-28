К 100-летию Микаила Абдуллаева - В Госфильмофонде открылась фотовыставка и показан фильм о Мастере (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана состоялось открытие выставки, посвященной памяти выдающегося азербайджанского живописца, графика, монументалиста, народного художника СССР, лауреата Государственной премии, профессора, общественного деятеля Микаила Абдуллаева.

Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Микаила Абдуллаева.

На выставке, приуроченной к 100-летию выдающегося азербайджанского художника, представлены фотографии, посвященные жизни и творчеству мастера. Данные фотографии были подарены Госфильмофонду Азербайджана из частного архива России.

На выставке представлено более 40 фотографий, все они экспонируются впервые. Кроме того, демонстрируются фотографии работ самого Микаила Абдуллаева, их представила Азербайджанская государственная картинная галерея.

После открытия выставки состоялся показ документального фильма "Микаил Абдуллаев", снятого в 1972 году. Кинокартина была восстановлена Госфильмофондом в текущем году в связи с юбилеем мастера кисти.

Фильм повествует о жизни и творчестве выдающегося азербайджанского живописца. Режиссер киноленты – Джамиль Фараджев, автор сценария - Маиля Мурадханова, оператор – Фарамаз Мамедов, композитор – Хайям Мирзазаде, звукорежиссер - Акиф Нуриев.

Микаил Гусейн оглу Абдуллаев родился 19 декабря 1921 года в Баку. В 1939 году окончил Азербайджанское художественное училище, а в 1949 году - Московский художественный институт имени В.И.Сурикова.

Творчество Микаила Абдуллаева было тесно связано с литературой. Он создал портреты многих писателей, деятелей культуры и искусства. Большой вклад художник внес и в искусство книжной графики, в частности, создал иллюстрации к произведениям Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Мирза Фатали Ахундзаде, Ашуга Алескера, Мирзы Алекпера Сабира, Джафара Джаббарлы, Самеда Вургуна, Расула Рзы.

В 1956 - 1971 годах художник путешествовал по Индии, Афганистану, Польше, Италии и другим странам. За живописный цикл "По Индии" в 1970 году индийское правительство наградило его золотой медалью и дипломом лауреата Международной премии имени Джавахарлала Неру.

Микаил Абдуллаев оформил зал бакинской станции метро "Низами", где создал мозаичные панно на основе сюжетов произведений Низами и портрет самого Низами.

Работы художника экспонировались на выставках в Праге, Пекине, Брюсселе, Белграде, Париже, Берлине и других городах мира.

Микаил Абдуллаев скончался 21 августа 2002 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)