Фильм "Скрипка Лейлы" удостоен награды фестиваля в Монако (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный документальный фильм "Скрипка Лейлы" (Leila's Violin), совместного производства кинематографистов из Азербайджана, США, Великобритании, завоевал награду Angel Film Awards Международного фестиваля в Монако (Monaco International Film Festival), сообщили Trend Life в съемочной группе фильма.

Фильм рассказывает историю девочки, мать которой скончалась. Она решает поехать из Калифорнии на Родину своей матери – в высокогорное село в Азербайджане. Здесь она находит скрипку…

Награды фестиваля в категории "Лучший дебют" удостоенная юная актриса фильма – исполнительница главной роли София Росински (Sofia Rosinsky).

Режиссер, автор сценария – Элла Лея (США), оператор-постановщик – Надир Мехтиев, продюсер – Азер Гулиев, редактор и автор визуальных эффектов – Джейми Стидман, редактор – Эльшад Рагимов, художник по костюмам – Мехрибан Эфенди, художник-постановщик – Азер Мамедов. Авторы музыкального сопровождения - Элла Лея, Сабина Ракчеева, Имамъяр Гасанов, Анна RF, Шахрияр Иманов, Алафсар Рагимов.

В фильме главные роли исполнили - София Росински, всемирно известная азербайджанская скрипачка-виртуоз Сабина Ракчеева. Текст читает - азербайджанская поэтесса, автор литературного проекта SÖZ ("Слово") Нигяр Гасанзаде. Съемки фильма проходили в Губинском районе.

"Мне посчастливилось стать частью блестящей международной команды, в которой работали близкие мне по духу люди. Исполнительница главной роли Сабина Ракчеева - мой давний друг, нас связывает долгая и верная дружба. Продюсер и композитор фильма Элла Лея - настоящий профессионал, человек вселяющий уверенность и оптимизм. Для всей съемочной команды – большая честь и радость, что фильм удостоен награды фестиваля в Монако", - отметила Нигяр Гасанзаде.

Мехрибан Эфенди подчеркнула, что все, кто работал над фильмом воодушевлены успехом.

"Участие в Международном фестивале в Монако большое событие. Знаменательно и очень приятно, что наша картина удостоена награды престижного фестиваля. Для нас всех это послужит стимулом для дальнейшей работы", - сказала она

(Автор: Джани Бабаева)