Азербайджанцы глазами украинского ученого: Мирные во времена покоя и разгневанные, как тигры, в поединке с врагом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В украинском литературном журнале "Киев" опубликована статья под названием "Азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви в украинских исследованиях и переводах", сообщила Trend Life автор материала, журналист, куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

В статье приведены описание жизни Низами Гянджеви, обширная информация о его творчестве, переводы украинских авторов произведений поэта (Леонид Первомайский - поэма "Лейли и Меджнун", Васыль Барка - отрывок из поэмы "Хосров и Ширин", Васыль Мысык - отрывок из поэмы "Сокровищница тайн", Мыкола Терещенко - отрывок из поэмы "Семь красавиц"), газели Низами в переводе Мыколы Мирошниченка и Алексея Кононенко.

Также в материале рассказывается об исследованиях украинских ученых-востоковедов на тему Низами (монография Агатангела Крымского "Низами и его современники", работы Мыколы Гулака, Льва Лопатынского, Александра Навроцкого, Валерия Марченка, Мыколы Мирошниченка, Мыколы Бажана, Григория Халимоненка, Замины Алиевой).

"В Украине есть достаточная база для ознакомления аудитории с произведениями Низами на родном для украинцев украинском языке", - отметила Марина Гончарук.

Автор статьи также приводит яркую цитату видного украинского ученого (который также был профессором Бакинского государственного университета) Льва Лопатынского, который всесторонне изучил поэму "Искандернаме" и написал в своих заметках в 1900 году: "Такого колорита и сгустка мыслей, как я увидел в поэме Низами, точно не найдете ни у одного великого поэта-мыслителя цивилизованной Европы. Так мог выражаться только посланник Абсолюта на эту грешную землю. Это единение Земли и Космоса, скомбинированное высшим Разумом, это Пророк, подаренный избранному народу, народу высокого интеллекта, особой внешней красоты, решительному в выборе своего будущего, не терпящему любой несправедливости и насилия. У этого народа радужные перспективы. Читая неземное творение Низами, я отчетливо увидел перед собой мужественных и прекрасных витязей, мирных во времена покоя и разгневанных, как тигры, в поединке с врагом".

Очень яркая и замечательная цитата Льва Лопатынского не утратила своей актуальности и в наше время.

Литературный журнал "Киев" основан Национальным союзом писателей Украины и издается с 1983 года. Главный редактор журнала - известная украинская поэтесса, прозаик, журналист, лауреат многих литературных премий Теодозия Заривна.

(Автор: Вугар Иманов)