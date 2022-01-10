Итальянские приключения в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялся показ оперы "Паяцы", сообщает Trend Life.

"Паяцы"- опера в двух частях с прологом итальянского композитора Руджеро Леонкавалло, написанная на собственное либретто. Ее премьера состоялась в Милане 21 мая 1892 года.

Опера является одним из самых посещаемых и кассовых спектаклей Государственного академического театра оперы и балета в Баку.

Сюжет постановки: в итальянскую деревню прибывают странствующие комедианты - хозяин труппы Канио, его жена Недда и клоуны Тонио и Беппо. Вместе с крестьянами артисты отправляются в таверну, и Тонио, наконец, признается Недде в своей горячей, мучительной любви. Она высмеивает его. Клоуна терзает обида, ведь Недда, столь строгая по отношению к нему, к другим далеко не так сурова. Когда позднее к ней приходит молодой крестьянин Сильвио, она отвечает на его признания счастливым поцелуем. Тонио решает отомстить, он зовет Канио. Супруг бросается на Сильвио, но тот, увернувшись, убегает…

Близится время представления, и комедиантам нужно готовиться к выходу на сцену. Начинается представление, на которое приходит и Сильвио. Спектакль напоминает жизнь комедиантов, и Канио вспоминает о реальных событиях. Ревность застилает его разум, он убивает Недду, а затем и Сильвио, бросившегося на помощь возлюбленной…

В показе спектакля приняли участие: народный артист Азербайджана Самир Джафаров (Канио), заслуженные артисты Афаг Аббасова (Недда), Джахангир Гурбанов (Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (Арлекин) и Турал Агасиев (крестьянин).

Оперой дирижировал народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов.

Режиссер-постановщик – народная артистка Азербайджана, профессор Джаннет Салимова, художник-постановщик – народный художник Таир Таиров, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, концертмейстер – Наргиз Агаева.

Спектакль вызвал большой интерес у зрительской аудитории. Проникновенное исполнение партий вокалистами, создание ярких, характерных образов, великолепное звучание оркестра и виртуозное мастерство дирижера сделали показ оперы незабываемым событием для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)