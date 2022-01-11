Азербайджан – мир мой… - новый проект Инары Бабаевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, солистка Государственного академического театра оперы и балета Инара Бабаева представила композицию Azərbaycan - Dünyam mənim ("Азербайджан – мир мой") в новой аранжировке, сообщает Trend Life.

Автором слов песни является видный представитель азербайджанской литературы, народный поэт Мамед Араз, а музыки – известный композитор, народный артист Рамиз Миришли. Над аранжировкой композиции работал Джавид Джавадоглу.

Инара Бабаева отмечает, что много стихов и музыкальных композиций посвящены Азербайджану.

"Однако стихотворение Azərbaycan - Dünyam mənim имеет особое значение в моей жизни. Это одно из произведений о святости нашей Родины, буднях нашего народа, патриотизме, трудолюбии, нашей славной истории. Я с огромной гордостью представляю слушателям данную композицию в новой аранжировке", - сказала заслуженная артистка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)